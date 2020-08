Crítica: El stand de los besos 2

“El stand de los besos” fue lanzada el 11 de mayo de 2018 en Netflix y tuvo un sorpresivo éxito, por lo que no tardaron mucho en anunciar una segunda parte, la cual se estrenó el pasado 24 de julio y nuevamente ha sido todo un acontecimiento en la plataforma, y como era de esperarse, a los pocos días ha sido confirmada la tercera entrega de esta comedia romántica para 2021.

Sabiendo que los queridos personajes estarían de vuelta, fue el elemento indispensable para sentir emoción por ver esta “teen movie” llena de todo lo que necesitamos para este verano: aventuras, emoción, amistad, amor y complicaciones, sumándole “infidelidades”, nuevas caras y una serie de situaciones que pondrán a prueba a la protagonista y su amor a distancia, a su mejor amigo con su por momentos intensa novia, y la aparición de… sí, adivinaron, la manzana de la discordia, lo cual nunca puede faltar en las continuaciones románticas y aquí viene por partida doble.

Después de un verano juntos, Noah se va a Harvard, y Elle regresa a la escuela de secundaria para cursar su último año. Aún no sabe a qué universidad ir, y Elle ya sopesa su amor a distancia con Noah, otro tipo de amistad con Lee y lo que siente por un nuevo compañero de clase.

Es imposible no estar endulzados con la química que desde la primera parte muestran Joey King como Elle (que yo no sabía qué usaba peluca para su papel) y Joel Courtney como Lee como mejores amigos, sin duda son divertidos, tiernos y muestran esa fuerza de lo que representa la comprensión, el apoyo y el saber que se cuentan el uno al otro (que ahora será un severo problema para Lee, ya que la novia de este siente que no puede estar un momento a solas con su amor al estar siempre acompañados por Elle); mientras tanto, a la distancia ella busca entender su situación con Noah (interpretado nuevamente por Jacob Elordi) con quien experimentará la distancia, los celos (provocados por una chica con la que convive mucho) y la aparición de Marco, un nuevo chico en el colegio (interpretado por algo así como el toque latino de Taylor Zakhar Perez), lo cual vendrá a cimbrar la vida de la joven desde el tiempo en que sus planes cambian, en el que su futuro lo ve distinto y comienza a tener en cuenta la posibilidad de estar al lado del ser amado, por lo que decide participar en un concurso de baile, y debido a un “accidente” que sufre su mejor amigo, este invitará al nuevo galán para no dejar de lado la posibilidad de ganar, y sí, también adivinaron, ahí surgirán chispas de amor.

La segunda parte es muy entretenida al grado de lanzar varia carcajadas honestas, las subtramas son aceptables (la cinta dura más de dos horas), el incluir dos personajes gay (y la forma en que los van presentando) fue de una forma bonita; como tal, el famoso stand (que se siente un poco incluido con calzador) funciona nuevamente para darnos varias escenas emotivas, y sumemos la música alegre; los actores como tal están nuevamente bien en sus papeles y pese a que el final me recordó mucho a los que veíamos en las clásicas cintas juveniles de los 90’s, podría ser el único detalle que le pondría por sentirse un poco “flojo”, esto debido a que ocurre de tal forma en que nos queda algo muy claro: tendremos una tercera parte.

Datos curiosos

* La película está basada en el libro de la joven autora Beth Reekles, que primero fue una novela en el sitio Wattpad.

* Jacob Elordi y Joey King fueron pareja en la vida real, pero terminaron, lo que fue algo difícil en las grabaciones de la segunda secuela.

* Joey King lleva una peluca, ya que su anterior trabajo en “The Act”, por el que fue nominada a los Globos de Oro, tuvo que raparse para darle más autenticidad a su personaje.