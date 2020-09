CRÍTICA: El Secreto, atrévete a soñar

Puede que sintamos que algunas películas llegan en el tiempo adecuado y más cuando menos nos las esperamos. Y eso es lo que me ocurrió con “El secreto: Atrévete a soñar”, la cual está inspirada en el libro más vendido de 2006, un fenómeno global que empoderó a millones de personas para llevar vidas más felices y satisfactorias. Si, hablar de esto hoy en día y más por la situación de salud y de tantos problemas emocionales y económicos que estamos pasando suena totalmente difícil, pero es ahí donde me hizo tomarla de la mejor manera, porque cintas como estas (que ya sabemos serán muy increíbles y positivas) son las que necesitamos con urgencia.

Una joven viuda con tres hijos contrata a un hombre, después de chocarle su auto, para arreglar su casa al término de una terrible tormenta. A medida que el hombre se acerca a la familia, comparte su filosofía de creer en el poder del pensamiento para conseguir lo que queremos, pero la viuda pronto se da cuenta de que tiene una conexión secreta con su pasado y eso será un escalón muy importante para el resto de sus vidas.

Tengo algo muy claro, y con los años me costó entenderlo: Debemos tener pensamientos positivos para atraer cosas buenas a nuestra vida, debemos dejar de lado lo negativo, los miedos y las inseguridades para que esto no llegue a nosotros, mejor dicho, para que no lo llamemos. Y es esa la trama de esta cinta dirigida por Andy Tennant, la cual intenta darnos ese mensaje de esperanza ante los infortunios, los cuales parten de la pérdida de uno de los pilares de una familia, viniendo después el duelo, los problemas económicos y las emociones distribuidas en el día a día de una madre, de sus tres hijos de distintas edades y del ahora nuevo prometido de ella por el que siente cariño pero que no ama.

El reparto integrado por Katie Holmes, Josh Lucas y Jerry O’Connell funciona muy bien, cada uno bien en sus papeles al igual que el de los jóvenes hijos y la abuela de estos; la trama es pausada, por lo que debemos tener paciencia ya que eso es lo que nos hace disfrutarla más, porque aquí el punto es que debemos dar la oportunidad a la vida de dejarnos sorprender de forma grata, porque bien dicen que después de la tormenta viene la calma, y eso es algo que siempre debemos creer.