Crítica: EL SASTRE DE LA MAFIA

Chicago. 1956. Leonard (Rylance), es un sastre inglés que confeccionaba trajes en la mundialmente famosa Savile Row de Londres. Después de una tragedia personal termina en Chicago, trabajando en una pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad donde hace ropa elegante para las únicas personas a su alrededor que pueden pagarla: una familia de gángsters. Esta familia de mafiosos intentará aprovecharse de la naturaleza gentil y complaciente de Leonard, que junto a su asistenta Mable (Zoey Deutch) se verá implicado con la mafia de una manera cada vez más grave.

Esta es una película teatral, todo ocurre en un mismo escenario y la ambientación nos da ese aire de soledad, misterio y frío debido a la temporada de invierno, en un sube y baja de situaciones en donde la necesidad de poder hace descubrir diversos secretos de cada uno de los personajes, en especial del protagonista interpretado por Mark Rylance, en un tenue pero interesante relato entre drama y crimen de la mafia con un disparo de elegancia y ajuste de cuentas, en donde el más débil puede dar la sorpresa con la finalidad de lograr sus objetivos.

Si bien este tipo de películas no son para todo público, lo sofisticada que resulta junto a su ritmo un poco lento es lo que le permite ser disfrutable, presentando una serie de giros en su argumento para no permitirnos tranquilidad como parte de un género negro que si bien no logra ser totalmente aceptable, el marco de sus personajes y la tensión que se respira agrada, y como dato curioso, jamás vemos el exterior, solo una pequeña sastrería con una perfecta fotografía, vestuarios y peluquería a la que solamente le faltó un poco más de desarrollo en sus acontecimientos.