Crítica: EL PODER DEL PERRO

Para poder disfrutar esta cinta nominada al Oscar debemos tener paciencia. Este es un Western lento que retrata una historia sencilla pero presentada de forma complicada, dividida en cinco actos, y destaca por completo en sus actuaciones, en especial de Benedict Cumberbatch, llevándonos a conocer a varios personajes de la década de los 20 que vivian padeciendo algo fuerte de forma interna, cada uno desde su identidad, vicios, secretos y necesidades; una cinta en la que el tema principal es la venganza, provocado por el odio y repudio a la feminidad.

En “El poder del perro” dos hermanos, que son algo más que socios, son los propietarios conjuntos del rancho más grande de Montana. Phil (Benedict Cumberbatch) es el hermano brillante, un lector voraz, narrador elocuente y sagaz jugador de ajedrez. George en cambio es el ganso, el silencioso, el que aprende lentamente y se dedica al negocio. Claro que Phil es cruel, siente una gran sed de dominio y desprecia la debilidad de los demás, George por su parte tiene un alma amable y amorosa. Cuando este se casa inesperadamente con una joven viuda (Kirsten Dunst) y la lleve a vivir al rancho, Phil comenzará una campaña implacable para destruir a la nueva esposa de su hermano y también al hijo de ella, un joven al que considera amanerado y que lo incomoda con su sola presencia.

Este intenso drama basado en la novela The Power of the Dog (1967) de Thomas Savage, que escribe y dirige la cineasta Jane Campion, cuenta con una fotografía impecable, en donde el propio Benedict Cumberbatch brinda una de sus mejores actuaciones a la par de Kirsten Dunst y el enigmático Kodi Smit-McPhee como el joven Peter que se encuentra en pleno camino de búsqueda de identidad pero con una aceptación interna total en donde las habladurías o señalamientos no le interesan y que llegan de su alrededor habitado por hombres machistas, en especial de parte de Phil, ejemplo total de masculinidad tóxica.

Y del amor no aceptado, del escondite para la satisfacción, de ver el dolor del repudio hacia una madre, es donde nace la venganza que envuelve un fanatismo cobijado por el enamoramiento en donde los conocimientos de medicina ayudan a que el plan trazado sea perfecto, logrando con ello la liberación de una mujer y la tranquilidad de un hijo.