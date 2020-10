CRÍTICA: El juicio de los 7 de Chicago

La película escrita y dirigida por Aaron Sorkin debe ser tomada con calma, porque es lenta y demasiado pausada, llena de diálogos extensos y el detalle aquí es que arranca muy tarde.

La historia sigue a un grupo de manifestantes que interrumpieron en 1968 la convención del Partido Demócrata en Chicago, en EE.UU, con protestas anti-Vietnam. En medio de un clima de división entre los Demócratas, por la Guerra de Vietnam, el asesinato de Robert Kennedy y la decisión de Lyndon B. Johnson de no volver a presentarse a la reelección, los asistentes lanzaron ladrillos contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y el centro de Chicago quedó envuelto en llamas. Los demócratas eligieron al heredero de Johnson Hubert H. Humphrey sobre Eugene McCarthy, pero el primero perdió las elecciones contra el candidato del Partido Republicano Richard M. Nixon. En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la Historia de Estados Unidos, en el que siete individuos fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Este hecho traería una serie de conflictos sociales (manifestaciones, movimientos ciudadanos) que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en todos los niveles del pueblo norteamericano.

A esta película le aplaudimos totalmente la ambientación de la época, el vestuario y la camada de buenos actores con interpretaciones solventes por parte de la mayoría, entre los que destacan Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella y Joseph Gordon-Levitt por mencionar algunos, pero ¿qué ocurre?, por lo regular todas las cintas estilo thriller que traen consigo la representación de un juicio (muy largo) por lo regular es en aquellas donde queremos obtener ese éxtasis de nervios, coraje e impotencia que muchos de estos traen consigo, algo muy al estilo de “La Red Social”, y aquí el detalle es que “El juicio de los 7 de Chicago” es donde falla en totalidad, el momento cumbre se siente demasiado flojo para las poco más de dos horas que ya estuvimos sentados apreciándola y tratando de sacar paciencia desde lo más profundo de nuestra necesidad por tener algo que valga la pena; no es mala, porque su final da un empoderamiento total hacia el respeto, pero no es una cinta fácil de digerir; y sí, ya comienza a hablar de que podría ser una favorita para obtener el Óscar a mejor película y reconocimiento por el inigualable cast que maneja, pero puede que no del todo lo pueda lograr.