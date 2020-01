Crítica: EL FARO

Esta es sin duda la mejor película que podemos ver, la cinta que puede dejarte marcado si disfrutas cada uno de los momentos que ofrece desde los primeros minutos, en donde su poderoso tono en blanco y negro, cual película de cine mudo, inunda nuestros ojos para presentarnos a dos personajes que sin duda contienen una enorme fuerza de la que seremos parte en esos episodios cual postal que se quedará marcada en nuestra mente, en donde el sonido se apodera de nosotros hasta un grado de desesperación y estrés, en donde un lugar solitario, en situaciones precarias y desagradables, se convierte en el sitio más terrible que te puedas imaginar, pasando de la soledad a la desesperación, del silencio al estruendo, del miedo al horror, de lo inquietante a lo perturbador con una serie de escenas que por completo te harán querer cerrar los ojos de forma mental, porque es algo que no podrás lograr.

Eso es “El Faro”, la cinta dirigida por Robert Eggers de la que en todas las redes sociales y el “boca a boca” está hablando por el grado poderoso que nos brinda con las actuaciones de Robert Pattinson y Willem Dafoe: el primero que ha sido una grata sorpresa después de su participación en la saga “Crepúsculo” y que con el paso de los años ha demostrado que es un actor en todo el sentido de la palabra, experimentando con papeles que le permitieron cerrar la boca de aquellos que lo consideraron un actor plástico, siendo hoy el mejor de su generación; y qué decir del segundo, un actor consagrado que aquí es terriblemente poderoso, llegando a sentir un duelo de actuaciones como nunca lo podremos ver en varios años en el cine.

Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake (Willem Dafoe) y su joven ayudante Ephraim Winslow (Robert Pattinson) deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos.

De permanecer en la sencillez de un ambiente que puede darnos la idea de que será una estancia pacifica, de pronto todo comienza a perfilarse hacia tensiones que están reflejadas en el sentir de estos dos hombres de distinta edad y sus secretos, llevándonos a misteriosas fuerzas de las que no entendemos de principio si son reales o imaginarias, las cuales se apoderan de ellos y de nosotros, en donde ciertas historias del ayer están en el hoy para prevenir lo trágico que puede resultar todo, porque aquí no puedes incomodar a una simple gaviota (escena que me sacudió por lo gráfica y explicita que resultó), pero nada de eso sería el impacto (alerta spoiler) que me generaría toda su secuencia final y esa escena, en un paneo de alejamiento, que es el reflejo de la destrucción total.

Esta fábula que resulta una pesadilla, logra una intensidad total gracias al formato en el que se encuentra filmada, dejando una carga enorme en sus personajes, a los cuales se suma en apariciones especiales y muy significativas la actriz Valeriia Karaman, como una sirena que con su propia mirada, logra insospechadas situaciones de placer e intensidad en uno de los protagonistas, aquel que de tener el sueño de tomar un nuevo rumbo en su vida, se ve eclipsado ante la desesperación de recibir insultos, de tener maltratos que lo hacen regresar a su ayer, proveniente de un hombre intenso, grosero y estricto que no vislumbra tentarse el corazón.

Con escenas extrañas, esta historia de horror, brilla por sus dos personajes que muestran cambios de sentimientos tan intensos de un momento a otro, hasta el grado de perder la cordura, en donde el aislamiento es el responsable de sacar lo peor del interior del ser humano, lo que me hace decir algo importante: esta película no es para cualquier público, es para un público exigente que tenga el deseo de salir de la sala totalmente satisfecho, porque presentando momentos lentos y un poco pesados, estos los agradeceremos por la hermosura de lo surrealista que es para nuestros ojos: es un trabajo fascinante, salvaje y no te permitirá estar tranquilo.

