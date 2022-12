Crítica: EL EXORCISMO DEL MAZZIK, LA VIGILIA

Más allá de ser una película de suspenso y terror, es una historia de liberación personal y que de paso permite también la sanción de un dolor interno debido a una injusticia, a ese problema social que existe en las calles hacia lo diferente y que trae terribles consecuencias con las que un hombre ha cargado por años y lo hace estar intranquilo, inseguro y sentirse culpable; pero entre esos demonios a los que debe enfrentarse, está un empleo pasajero que le permitirá velar a un muerto y tratar de solucionar sus problemas para poder continuar con su vida.

Lo que parecía un nuevo comienzo para Yakov se convertirá en una auténtica pesadilla cuando acepta ser el shomer de un miembro fallecido de su antigua comunidad judía ortodoxa. Después de haber perdido su fe, lo que menos le interesa a Yakov (Dave Davis) es volver a la aislada comunidad religiosa que acaba de abandonar. Pero, cuando el rabino de su grupo de apoyo se acerca a él y le ofrece unos cientos de dólares por ser el “Shomer” (una práctica judía en la que una persona vigila el cadáver de un miembro de la comunidad recientemente fallecido) de una víctima del Holocausto, acepta de mala gana. Ésta no va a ser una vigilia tranquila, Yakov se encuentra frente a una entidad malvada llamada “MAZZIK”, un demonio que había poseído el cuerpo de la persona fallecida, quien estará en busca de una nueva víctima y todo parece indicar que él ha sido el elegido.

El detalle de “El exorcismo del Mazzik: La vigilia” es que se trata de una película de 2019 que apenas ve la luz en las salas de cine del país, pero si lo que en realidad buscas es suspenso y terror extremo no lo encontrarás salvo por un par de escenas que logran mantener tensión, ya que la historia se va tornando más hacia lo personal en cuanto a perdón y no es una cinta que en realidad se sienta indispensable debido a los clichés clásicos y que no aporta nada nuevo para los amantes de este género, solo ese toque atractivo de que prácticamente todo ocurre dentro de una habitación.