Crítica: EL CONJURO 3 EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO

El amor no es nuestra debilidad, es nuestra fortaleza… Bajo este mensaje es como llega la muy esperada tercera parte de la exitosa historia de horror que inició con la cinta de James Wan “El Conjuro” de 2013 y a la que siguió otra entrega en 2016 y de las que se ha desprendido varias cintas que le han permitido convertirse hoy en una saga.

Mucho se habla si en realidad los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren eran unos charlatanes o si todo aquello que vivieron fue real en cuestión de actos demoniacos, pero el principal acierto de estas películas fue retomar ese estilo de horror a la usanza del cine de antaño en el que no es necesario ser tan explícitos en cuanto a las muertes que presentan, prácticamente no abusando de la violencia gráfica, dejando así todo su encanto al suspenso y la aceleración de nuestro corazón en los momentos de tensión, oscuridad y la compañía del buen sonido, sello particular.

Esta cinta retoma uno de los casos que enfrentó el matrimonio, quienes se verán en medio de una controversia cuando acepten ser parte importante de la defensa en el caso por homicidio de Arnie Cheyenne Johnson, un hombre que aseguró haber cometido homicidio bajo posesión demoníaca. Los Warren se convertirán en detectives para poder conseguir las pruebas necesarias y, de paso, encontrar al responsable de haber invocado a un demonio que ha acabado con la vida de una persona.

En esta ocasión, el director es Michael Chaves, quien trae un caso real en los expedientes de los Warren en 1981; pero debemos dejar en claro algo: esta nueva entrega no es la mejor de la saga, respeta toda su calidad de producción, sigue impecable en cuanto a la caracterización y vestuario de la época que representan y los actores están muy bien en sus papeles, principalmente la pareja protagonista interpretados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, pero como tal a la historia le faltó más fuerza para que esto causara impacto en el público, sumado a ello momentos de suspenso con mayor intensidad.