Crítica: EL ÁNGEL DE LA MUERTE

Podríamos decir que ”El ángel de la muerte” es una película que no ofrece una conclusión detallada. Se sabía su culpabilidad, pero nunca se aclararon los motivos del por qué Charlie cometió cada uno de los crímenes dentro de los diversos hospitales a los que perteneció y que estos nunca hicieron algo al respecto por detenerlo, pero sin duda las actuaciones de Eddie Redmayne y Jessica Chastain, como la “amiga” enfermera de este asesino en serie, valen muchísimo la pena en esta cinta dramática e intensa basada en hechos reales disponible en Netflix.

Charlie Cullen es un enfermero considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Bajo el apodo “Ángel de la Muerte”, Cullen era un padre y marido que se ganaba la vida como cuidador. Su secreta afición de arrebatar vidas le llevó a estar implicado en la muerte de hasta 400 personas, repartidas entre nueve hospitales de las ciudades de Nueva Jersey y Pensilvania a lo largo de 16 años.

El desarrollo de la película dirigida por Tobías Lindholm es pausado, pero vamos siendo parte del suspenso que se vive alrededor de este ser incomprendido que primero se muestra como una víctima al haber perdido a su familia por culpa de su ex esposa, aquella que no le permite ver a sus hijos; por azares del destino conoce a una mujer en su trabajo, una enfermera que además de tener un padecimiento por el que debe ser operada pero no tiene el dinero para lograrlo, vive a expensas de poder cubrir su trabajo para lograr un seguro, pero pensando que a su lado llegó un hombre que la apoya emocionalmente de la forma en que lo necesita, y también lleva una buena relación con sus hijos, los que le reprochan la falta de presencia, poco a poco descubre que algo no está bien y que su colega podría ser el responsable de una serie de muertes de pacientes, algo que tenía tiempo no ocurría en su área de trabajo.

La actuación de Chastain es frágil, mientras que Redmayne se muestra sumiso hasta el tiempo en que desgarra su fuerza ante la desesperación de ni él mismo poder entender sus acciones, sabiendo que todo estaba mal y que las consecuencias serán una cadena perpetua dentro de este drama conmovedor, inquietante y por momentos devastador.