Crítica: DOG UN VIAJE SALVAJE

Al ver una película protagonizada por un perro sabemos a lo que vamos, ya que tendremos momentos divertidos, algunas aventuras y llegará ese punto de emotividad que nos partirá el corazón, pero “Dog: Un viaje salvaje” no del todo termina de funcionar, no con ello podemos dejar de lado el carisma de Channing Tatum junto a Lulú, una indomable y adorable pastor belga que se roba el protagonismo en esta cinta que como objetivo principal tiene el ser un road-trip en donde ambos aprenderán a querer de nuevo y se permitirán una nueva vida.

Briggs, un miembro del Ejército, no se encuentra pasando la mejor etapa de vida, ya que por un problema de salud, ha sido destituido de su puesto y en general no ha logrado ubicar su atención en algo nuevo que le apasione, limitándose a trabajos temporales que han convertido su día a día en algo monótono. Un día recibe la llamada de un superior para informarle el fallecimiento de un compañero, el cual dejó a una perrita llamada Lulú desprotegida, pero de la cual requieren su presencia para el funeral que tendrá lugar unos días después. Esperanzado por volver a retomar sus actividades, opta por aceptar la misión de ser él quien se encargue de recorrer la costa del Pacífico para llegar al funeral del soldado y con ello llevar a su querida mascota, la cual ha sido entrenada por el ejército, lo cual se convertirá en un camino lleno de contratiempos en donde las diferencias se harán presentes y la amistad se fortalecerá.

Como tal a ambos protagonistas los recibimos bien, el detalle recae en los personajes secundarios simples y en las situaciones que viven, las cuales no se sienten tan divertidas, muchas de ellas son extrañas y algunas forzadas, lo cual hace que la cinta no llegue a un punto de satisfacción total para poder decir “vale la pena”, y es que si bien el momento final al que llegaremos si resulta emotivo, no es suficiente y carece de ese toque especial que la haga destacar entre toda la cantidad de cintas que existen de amistad entre seres humanos y caninos.