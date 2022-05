Crítica: DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Sabemos que la historia del Doctor Strange no es de las más populares en el mundo de los cómics, pero el estreno de su película en 2016 consiguió que muchas personas descubrieran a este superhéroe y en taquilla logró obtener un recibimiento considerable, pero como ya nada debe sorprendernos, una segunda parte se anunció y “El Multiverso de la Locura” es la cinta que ahora tiene su estreno para los amantes de este género, llevando las riendas en la dirección Sam Raimi quien sustituye a Scott Derrickson como parte de la Fase 4 de Marvel.

El Doctor Strange viaja al multiverso para enfrentarse a un misterioso nuevo adversario con la ayuda de nuevos y antiguos aliados místicos. Ahí se dejará notar que la historia transcurre después de lo sucedido en ‘Spider-Man: No Way Home’, donde ya todo estuvo a punto de saltar por los aires por la intromisión de Peter Parker cuando estaba realizando un complicado hechizo. En esta nueva aventura, pondrá a prueba los límites de sus poderes y esto le llevará a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Como nunca antes, el famoso hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del Multiverso si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del mismo.

Mis expectativas no fueron superadas y me decepcionó al sentir su historia insípida desde el inicio, mostrando pocas sorpresas con las apariciones especiales, y dejando hasta después de la mitad de la cinta, las secuencias entretenidas que valen la pena y que de alguna forma salvan la película.

Se le aplaude que su cast original esté de vuelta, los pocos momentos de comedia fresca resultan atractivos pero muy limitados y los efectos visuales son impresionantes y en verdad valen muchísimo la pena ver en pantalla grande, pero lejos de la atención que tenemos en Elizabeth Olsen como Wanda y la lucha por regresar a su lugar feliz, su presencia no del todo explota de la manera en que esperábamos al jugar el papel de villana, y eso es por la nobleza en la naturaleza de su odio y rencor hacia los demás, haciendo de su interpretación no tan memorable como lo sentimos en la serie de Disney +.

Benedict Cumberbatch y Rachel McAdams lucen cómodos con sus papeles, pero en realidad sus secuencias no son tan atractivas (salvo su diálogo final), y caras nuevas como la de Xochitl Gomez como América no logran conectar en totalidad con la audiencia, dejando así una serie de situaciones que en lugar de causar emoción provocan en el espectador deriva y no esa chispa de gritos como lo que vivimos con el arácnido hace un par de meses.

Pretende ser más oscura y terrorífica, pero solamente es disfrutable en algunos aspectos, no faltando las escenas post crédito que tampoco son tan memorables.