Crítica: CRÍA SINIESTRA

Supuestamente estamos ante la mejor película de terror que llega directo desde Finlandia a las carteleras de cine, pero si bien es una historia de terror un poco distinta a lo normal, peca de ser demasiado extraña en su narrativa y esto es lo que no le permite destacar por completo, dejándola solamente como una película que proyecta una problemática familiar en la que las exigencias de perfección recaen en una joven que tiene una nueva mascota que resulta ser la representación del mal.

Tinja es una joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su madre, una mujer obsesionada con la imagen de la familia perfecta. Una noche, Tinja encuentra un extraño huevo en el bosque y decide llevarlo a casa, donde lo esconde y cuida de él. La cría que surge de él, se convertirá en una pesadilla que la arrastrará a una retorcida y aterradora realidad.

El problema de “Cría siniestra” es la mala actuación de su protagonista y su madre, sumándose a lo gris de los personajes secundarios, además su bajo presupuesto hace que muestre efectos especiales no de buena calidad, pero aún con ello, de inicio, la extraña criatura impone, misma que después se va convirtiendo en la propia joven, eso sí, visualmente la película logra tener un sello muy particular por la ambientación de la casa donde ocurre todo y ese terror que se respira en el aire de una madre obsesionada porque su hija logre el éxito que ella no pudo por un accidente, lo que hace que la hija crezca bajo la sombra de saber que debe ser perfecta dentro de este mundo, si no jamás podrá triunfar.