Crítica: COLOR OUT OF SPACE

Han sido tantas las películas malas que Nicolas Cage ha realizado a lo largo de su carrera, que hoy en día suelo omitirlas para no hacer corajes, y esa también ha sido la manera de pensar de muchos críticos quienes dejaron de tomarlo en cuenta como un actor serio.

Pero es momento de detener un poco esa situación, porque ha llegado “Color out of space” y si bien su actuación no es memorable, es respetable dentro de esta cinta de ciencia ficción y situaciones paranormales en la que de igual manera todos los actores encajan bien, y al incluirle buen suspenso, nos hace dejar de lado un poco el que sus efectos visuales no sean tan de la calidad actual, pero eso no le resta importancia para omitir este trabajo que se encuentra basado en las historias del afamado escritor H. P. Lovecraft.

Aquí se explora la nueva vida de la familia Gardner, quienes abandonaron la ciudad para vivir en una finca recién heredada a las afueras de Massachusetts. Después de pasar unos días tratando de adaptarse a la vida de granjeros sucede lo inesperado: un pequeño meteorito cae cerca, es morado y brillante, hipnotizante pero peligroso, que muy pronto comienza a deteriorarse hasta descomponerse sobre la tierra, infectándola y provocando estragos tanto en los cultivos como en la estructura espacio-temporal de nuestra dimensión. Con ello, la familia, integrada por un padre, una madre y tres hermanos de distintas edades, pronto entiende que deben alejarse de ese artefacto alienígena, sin embargo, empieza a mutar y trata de absorber todo lo que tiene cerca, incluso la cordura de sus propias mentes, las que gradualmente podrían comenzar a enloquecer hasta poner en peligro la vida de muchas más personas.

La película cumple con mantener una atmósfera de misterio y terror durante más de una hora, por lo que nuestra atención es total y nos hace recordar mucho a las cintas ochenteras que presentaban este mismo estilo de argumento, algo así como la famosa “La mancha voraz” de 1988, con situaciones extrañas que ocurrían en algún pequeño lugar en el cual sus habitantes comenzaban a presentar cambios, además aquí las caracterizaciones de los personajes, al momento de encontrarse pasando por los estragos de estos nuevos acontecimientos, optan por apostar hacia el bien logrado maquillaje y caracterización en lugar de utilizar algún efecto visual, lo que le da aún mayor valor a este relato raro en el que visualmente gozamos de esos destellos extraños de color morado que se apoderan de toda la pantalla y que desgraciadamente es para provocar una gran catástrofe.