Crítica: COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES

Debo reconocer que no me encontraba en mi mejor momento emocional y profesional al momento de ver el tan esperado concierto que se transmitiría en vivo, gracias a Cinépolis, de una de las mejores bandas que puede existir en la actualidad, y que con el paso de los años nos han regalado una cantidad enorme de canciones que ya tenemos tatuadas en la piel sus seguidores y que representan una parte importante en nuestro camino de vida: Me refiero a Coldplay, la banda liderada por Chris Martin que son el reflejo de esa nostalgia que habita en nosotros, y que además me recuerdan mucho a ese ayer en el que, sin saberlo, todo era tranquilidad y felicidad.

¿Por qué me gusta esta banda y consumo su música? Porque me permiten entrar en tranquilidad cada que los escucho, porque me hacen llorar y sacar todo aquello que traigo, porque me hacen sonreír y bailar con sus canciones que hoy son un himno a la felicidad, a la fuerza interna y a las ganas de querer estar bien dentro de este complicado mundo en el que ocurren muchas injusticias que no me parecen, pero de las que debo aprender para seguir existiendo.

Eso es precisamente lo que tienen, me llenan de una enorme paz, y qué mejor regalo es el ser parte de un concierto de enorme tecnología, colorido, pirotecnia e interacción con el público, en el que no importa si estás al frente del escenario o hasta la última hilera, o en este caso sentado en una butaca desde una sala de cine, la magia se siente igual, gracias a lo que los integrantes de esta banda, con sus canciones y humildad, proyectan, aquello que te hace dar un respiro de energía para tomar fuerza, gozar y entender que habitar es bueno, que ser sentimental también, porque no me dejarán mentir, pero quién no se ha sentido emocionado al escuchar los coros a todo pulmón de algunas canciones como “Fix You”, ”Yellow”, “The Scientist”, o la energía de “Adventure of a lifetime” o la recién “My universe”, las cuales traes contigo durante cada día, para saber que siempre está ahí disponible una banda como Coldplay que va de tu mano para mejorar tu existencia.