Crítica: CATS

Los musicales no son para todo público: lo que para algunos puede resultar una de las mejores experiencias estar dentro de una sala de cine y escuchar constantemente melodías que de alguna manera ya conocemos o que son nuevas, para otros puede resultar un verdadero calvario y desde siempre hemos sabido que este tipo de género será cuestionable sobre lo efectivo o decepcionante que puede ser. En este punto es donde podemos ubicar “Cats”, el musical compuesto por Andrew Lloyd Webber a partir de la colección de poemas Old Possum’s Book of Practical Cats de T. S. Eliot, y después de varios intentos fallidos, llega al cine como estreno principal del 25 de diciembre, siendo hoy por hoy un trabajo que está causando enorme polémica al considerarla la peor en la historia, en donde el público asistente, al menos en mi sala, estaban medianamente entretenidos al inicio, dando paso a un momento en el que todos estaba distraídos, hasta el tiempo en que la atención se centra en la parte final que incluye una melodía de las más representativas, interpretada por Jennifer Hudson, quien podría decir, junto a Judi Dench, son de lo más rescatable, además de las coreografías y el diseño de arte.

La trama gira en torno a la tribu de los gatos Jélicos durante la noche en que toman “la elección jelical” y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Algo debemos dejar en claro: esta película es solamente ideal para el público que guste de los musicales y en especial de esta historia, puesto que si no estás familiarizado con eso, no disfrutarás nada debido a lo pausada y por momentos desangelada que se muestra esta adaptación en donde no todos los personajes tienen el sentimiento que esperábamos en las interpretaciones restantes, dejando solamente escasos momentos musicales importantes que resultan verdaderamente representativos, para mí solo fueron dos, lo que la hace no ser una película que trascienda, por lo que Universal, recientemente, acaba de decidir retirarla de la contienda en la próxima entrega del Óscar debido a la poca aceptación que ha tenido.

La obra musical, desde 1982 ha tenido un éxito inigualable, pero, la cinta, falla en los cambios realizados del teatro a la pantalla, dejando como principal distracción los efectos visuales del performance capture y CGI, que confunden de cierta forma al espectador, además la nueva y tan anunciada canción creada por el propio autor para Taylor Swift trata de lucir espectacular pero se siente realmente insípida.



Es un trabajo visual muy poderoso, que para el sector promedio será aburrido.