Crítica: BROS

Aunque no tiene las mejores actuaciones y peca de ser una comedia romántica de temática gay demasiado cliché, las intenciones de “Bros” son muy buenas y muestra tal cual el comportamiento actual que se vive dentro de la comunidad, representado en dos hombres de personalidad distinta que al final de cuentas, sin ellos aceptarlo, tienen el deseo de encontrar el amor aun cuando tengan cuarenta años y sientan que esto ya no es lo suyo por miedos internos a enfrentar.

Lejos de todo ello, la película es divertida y logra sacarte varias risas, permitiéndote identificarte con situaciones que van desde todo aquello negativo que existe en el camino de búsqueda, los problemas de los encuentros ocasionales, la necesidad de soledad de la que en un determinado tiempo te acostumbras, y esa sensación extraña de tener a alguien a tú lado en quien debas confiar y que este no rompa tu corazón, así como tú también, con todos tus ideales y pensamientos extraños para algunos, el ser responsable de no herir a alguien sentimentalmente.

Bobby es un presentador de pódcast neurótico que acumula una cita tras otra en Tinder, incapaz de comprometerse con nadie, está acostumbrado a su soledad, a gobernar su tiempo y a no tener que darle explicaciones a nadie. Ama su trabajo, lucha por los derechos de la comunidad y tiene planeado abrir un museo dedicado a los grandes representantes de la comunidad LGBT. Una noche, en la que acude a un antro para acompañar a su mejor amigo, conoce a Aaron, un abogado que también tiene aversión al compromiso, pero el cual es el clásico prototipo de revista que es demasiado atlético y bien parecido para el gusto de Bobby, quien de inicio lo rechaza. Pero ahí existe algo, mutuamente se llaman la atención y comienzan a tener una serie de salidas en las que reflejarán su manera de ser, de pensar, de ver las cosas y de descubrir si podrían estar hechos el uno para el otro.

El valor principal de esta cinta es el respeto con el que aborda los temas, aún cuando se permite tener una serie de chistes muy gringos y de mostrarnos varias referencias de otras cintas o situaciones de las que hace burla, pero pese a que nos cuesta un poco enganchar con la relación entre la pareja formada por Billy Eichner y Luke Macfarlane, estos logran nuestra atención al momento de sus charlas, de su entendimiento y los terminamos arropando, lo que nos hace perdonarles que sus interpretaciones no son las mejores, esto sumado a todos los personajes secundarios que no tienen fuerza y no aportan mucho a la historia, prácticamente se sienten ajenos.

El entorno es inclusivo, la naturalidad de sus escenas, que incluyen desnudos, nunca resultan grotescas, además de tener un par de escenas llenas de nostalgia y romanticismo que hasta el más duro de corazón, o aquel que niegue querer tener una relación de pareja, entenderá que esa etapa al final de cuentas resulta bonita y que si tienes la dicha de tener una pareja, en el tiempo que tú lo consideres necesario, te hará verlo como un compromiso, respetando la buena comunicación y el deseo de estar uno junto al otro, no juzgando la forma de ser y nunca queriendo cambiar a la persona, porque el amor solamente se siente.