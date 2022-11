Crítica: BLACK ADAM

Creo que tenía mucho tiempo de no ver una película de superhéroes en la que encontremos, desde los primeros minutos hasta el final, adrenalina pura gracias a sus secuencias de acción, personajes con los que te identificas y, pese a tratarse de una historia de origen, no se siente pesada, por el contrario, disfrutas en todo momento de este espectáculo visual cargado de efectos especiales, toque de comedia y ese factor humano que te permite arropar a Black Adam, antes Shazam, como un no héroe, pero tampoco un villano, con una reflexión profunda sobre el modo de hacer justicia.

El antihéroe de DC Comics que da nombre al filme protagonizado por Dwayne Johnson, va revelando su pasado como esclavo en el país Kahndaq. Nacido en el Antiguo Egipto, Black Adam tiene superfuerza, velocidad, resistencia, la capacidad de volar y disparar rayos. Alter ego de Teth-Adam e hijo del faraón Ramsés II, fue consumido por sus poderes mágicos y se transformó en un hechicero. Gran enemigo de Shazam! en los cómics, a pesar de creer en su potencial e incluso ofrecerlo como guerrero del bien, Black Adam acaba utilizando sus habilidades especiales para el mal. Sin embargo, un grupo de héroes conocido como la JSA encabezados por Doctor Fate (Pierce Brosnan) tratarán que el peligroso superhumano busque la redención y pase a utilizar sus poderes para hacer el bien, evocando a la humanidad que alguna vez habitó en su interior.

Sumándose en el reparto Sarah Shahi, Viola Davis, Aldis Hodge, Noah Centineo, Chico Kenzari, Quintessa Swindell y Uli Latukefu la película cumple con ser entretenida, situación que te hace salir con un buen sabor de boca de la sala de cine, no sin antes ser parte de la tradicional escena post créditos con la presencia de Supermán, por lo que la emoción del público se escucha en el aire.