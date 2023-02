Crítica: BABYLON

Si eres un auténtico fan del cine, “Babylon” es sin duda una experiencia que difícilmente podrás sacar de tu mente. Esto es CINE, ya que contiene todos los elementos que te harán amarla, y sencillamente la necesitas en tu vida. Es intensa, divertida para reírte q carcajadas, pero también es grotesca y muy adictiva hasta grados insospechados. Es una parte de la historia del cine mudo al sonoro, en una explosión de color, velocidad, sexo, drogas y pasión. Es desenfreno y caos, es éxito y la difícil decadencia, es un auténtico regalo que su director Damien Chazelle nos brinda con actores de primera calidad.

La historia del cine es cambiante y siempre evolucionando tecnológicamente. Hasta los años veinte, las mayores estrellas de Hollywood eran las del cine mudo. Sin embargo, ahora atraviesan una profunda crisis con la llegada del cine sonoro, que espera algo nuevo de ellos. Nellie LaRoy, una de las estrellas más importantes de la industria del momento, no se ve afectada por ello y se adapta muy bien al sonoro. Una suerte que no tiene la mayor parte de sus compañeros lo que hará que Hollywood se tambalee enormemente sin que nadie pueda evitarlo.

Pero además de conocer todo el glamour de aquella época, conoceremos lo que está detrás de la realización de las películas, en su mayoría con situaciones tan fuera de control que muestran la conclusión de sus rodajes como un verdadero golpe de suerte ante los problemas a los que se enfrentaban durante su filmación, donde existían opiniones distintas, siendo un espacio en el que muy pocos sobrevivían ante la mirada pública.

La decadencia provocada por la ambición, por el miedo a ya no encajar a esa nueva actualidad que venía pisando fuerte y que representaba una competencia a la cual los exitosos de ese tiempo debían enfrentar para poder existir y no quedar en el olvido, ese fuerte golpe al que se enfrenta todo actor, productor y director, pero sumándole a ello ese camino de inseguridades y depresión, el miedo al fracaso y a no ser del agrado del público y de los mismos ejecutivos de las grandes casas productoras.

Esta es una pieza que deja en claro desde su primeros minutos que veremos cosas que jamás imaginamos, como es un elefante defecando o una mujer orinando a un hombre en una fiesta que no tiene control, en donde la explosión erótica esta en cada rincón, con montañas de drogas y excesos que llevan a la muerte, lo que lleva a inventar los motivos en los medios de comunicación.

Para mi esta película es dolor puro, reflejado en cada uno de los personajes interpretados por una desenfrenada y tóxica Margot Robbie, un intenso y alcohólico Brad Pitt, un aprendiz que vivirá en carne propia lo que representa formar parte del Hollywood de la época interpretado por un Diego Calva lleno de sueños y ambiciones, sumándose al cast Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo que rompe por un momento con el racismo, un Tobey Maguire adictivo, y una Katherine Waterston que rompe por completo su imagen de bondad.

Esta es una experiencia desmedida, nostálgica, extravagante, salvaje con un toque tan sublime que sus más de tres horas de duración se te pasarán como agua, porque vivirás en carne propia lo que es un cine totalmente sublime.