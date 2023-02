Crítica: ANT-MAN Y LA AVISPA, QUANTUMANIA

Estamos iniciando oficialmente la quinta fase de MARVEL con “Ant-Man y la Avispa: Quantumania”; pese a que en general Scott Lang no es uno de los máximos superhéroes de toda la gama de opciones que hemos tenido durante todos estos años, si es bueno mencionar que tiene un toque muy especial, y el humor que siempre nos ofrece en su vida diaria, además de los desafíos a los que se enfrenta, ahora en compañía de su hija Cassie Lang, su novia Hope Van Dyne y los padres de esta, Hank Pym y Janet Van Dyne, los hace ir de regreso al Reino Cuántico para interactuar con criaturas extrañas, tratando de derrotar a un nuevo villano y mostrando una enorme espectacularidad en cuestión de efectos especiales.

Scott Lang (Paul Rudd) está disfrutando su vida como Vengador ahora que no hay tantos problemas, es famoso y todo el mundo le agradece su trabajo. No tiene nada que le desagrade, pero esto cambiará pronto. El conocido como Ant-Man y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), más famosa como la Avispa, tendrán que enfrentarse a nuevos problemas cuando debido a un experimento fallido en casa, acaben en el Reino Cuántico junto a los padres de Hope. Allí descubrirán interesantes criaturas nunca soñadas y vivirán aventuras alejados de los Vengadores.

Oficialmente podemos decir que de las tres entregas (la primera salió en 2015 y la segunda en 2018), esta vendría siendo la menos cómica, pero aun con ello conserva ese ángel que es el que la mantiene a flote para resultar entretenida, aunque por momentos sentimos que estamos en un episodio más de Star Wars que en algo relacionado con Ant-Man. Eso sí, la cuestión emocional está presente gracias a la buena química que existe entre el protagonista con su ahora hija adolescente, la cual tiene el concepto de siempre ayudar a los demás sin importar todo lo que pueda estar en juego y es ahí donde funciona como un motor para Scott, quien últimamente tiene una vida llena de monotonía en lugar de estar haciendo algo productivo.

El nuevo villano que se presenta en el universo Marvel, Kang, El Conquistador, en general no tiene la fuerza necesaria que hubiéramos esperado, al menos en cuanto a maldad e historia de fondo; también tenemos el regreso de un villano conocido por todos en la primera cinta (algo que en totalidad no resulta nada novedoso), pero entre la explosión de criaturas que veremos de todas las especies, los secretos guardados de una madre que no tenía el deseo de regresar a aquel sitio en el que permaneció atrapada por varios años, el destino que está en riesgo y las populares dos escenas post créditos: El consejo de Kangs, es decir la comunidad creada por distintas variaciones del villano para crear un multiverso dominado por ellos, y la escena de Victor Timely y Loki haciendo referencia a otra versión de Kang en un ambiente de inicio del siglo XX por lo que Loki señala que es una versión joven de Aquel que Permanece), es lo que nos lleva a saber que esto conectará directamente con la segunda temporada de Loki donde se resolverá el reencuentro entre este y el Mobius que conoce y su búsqueda por Kang.

En conclusión: Es una buena producción con personajes interesantes por los que uno ya siente aprecio, pero que en totalidad se siente muy floja para ser el inicio de una nueva fase de la que se tienen altas expectativas.