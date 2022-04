Crítica: AMBULANCIA

Puede que ya sepamos lo que veremos con este tipo de películas, de las que no podemos esperar nada más allá que velocidad, adrenalina y explosiones, pero también hay algunos títulos que en sus historias logran su fuerte y captan la atención del público al ser, de alguna forma, “respetables” y no solamente un título olvidable; lamentablemente “Ambulancia”, con sus enormes fallos, resulta cansada porque utiliza una fórmula muy gastada pero que se salva por contar con técnicas visuales interesantes.

Dirigida y producida por Michael Bay, basada en la película danesa de 2005 del mismo nombre, desatolla su historia un día en las calles de Los Ángeles, donde tres vidas se cruzarán y cambiarán por siempre. El veterano condecorado Will Sharp se encuentra desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, por lo que termina solicitando la ayuda a la única persona que podría encontrar una solución práctica: su hermano adoptivo Danny. Dany, es un carismático criminal, que le ofrece la opción de organizar un atraco por 32 millones de dólares en uno de los bancos más cotizados de la ciudad. Pero cuando la huida sale terriblemente mal, los hermanos terminan secuestrando una ambulancia con un policía herido aferrado a la vida y con la técnico en urgencia Cam Thompson a bordo. Todo se convierte en una gran persecución a alta velocidad, que genera un masivo despliegue policial en toda la ciudad.

Pasados los primeros minutos, de la clásica y muy necesaria introducción de los personajes interpretados por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, de los que conocemos su día a día, la problemática personal que se encuentran viviendo y el inicio de lo que será su unión peligrosa, la película de lleno dirige toda su atención a la acción, siendo varios los momentos de adrenalina que ofrezca y los cuales estarán presentes hasta el final de la misma, situación que llega un punto que nos agota por su intenso movimiento de cámara y grandes destellos.

Qué ocurre que nos hace no disfrutarla: Las interpretaciones no son las mejores porque el guión hace de la historia algo demasiado superficial, lo que hace que no tengan química los tres principales; los personajes secundarios, que son demasiados, no tienen la fuerza necesaria y su presencia en la historia es en muchas ocasiones pasajera; algunas escenas de acción se repiten entre los cortes de edición, no cuidan ciertos detalles como el cuidador de un perro que hace presencia en una escena y los dobles salen a cuadro mostrando en varias ocasiones su rostro, siendo más de lo mismo en este género: total rapidez, demasiado ruido y el clásico patrioterismo estadounidense que siempre dejan en claro con la presencia hasta de la bandera ondeando.