Crítica: ALGUIEN, EN ALGÚN LUGAR – Tour Francés 2020

No debemos tener miedo al cambio, en especial cuando no nos damos cuenta que nuestra vida se ha vuelto monótona y que hemos dejado de sentir emoción por aquello que pueda resultar nuevo para nosotros. No es mala la soledad, no es malo aprender de nosotros, no es malo vivir de algún modo apartado del alrededor, lo malo llega cuando eso no nos deja dormir, nos hace sentir culpables por los demás y nos hace sentirnos menos, no teniendo ánimos y siempre habitando en el temor.

Rémy y Mélanie tienen treinta años y viven en el mismo distrito de París. Ella acude a múltiples citas fallidas por las redes sociales mientras que él lucha por hallar una conexión con alguien. Ambos son víctimas de la soledad de las grandes ciudades, en una era hiperconectada, donde encontrarse debería ser más sencillo. Dos personas con dos caminos, que sin saberlo, toman una ruta que los llevará hacia una misma dirección… prácticamente vive uno cerca del otro, pero están tan inmersos en su propio mundo (sus situaciones familiares, laborales y personales) que jamás se percatan de la existencia y de lo afines que podrían ser si tan solo aprendieran a disfrutar, mirar hacia arriba y vivir.

“Alguien, en algún lugar” forma parte de la selección del Tour de Cine Francés 2020, dirigida por Cédric Klapisch, y tiene varios elementos que es importante destacar: La narración nos invita a sentir una enorme familiaridad con sus protagonistas interpretados por François Civil y Ana Girardot (ambos excelentes), quienes pese a estar descompuestos de forma temporal, brindan a la vez ayuda a las pocas personas que están a su alrededor (y a los cuales permiten ingresar), estos representados por personajes secundarios que se amoldan bien a la trama, la cual es pausada pero disfrutable, nos adentramos en su sentir, en la necesidad de vagamente saber que no del todo se sienten bien y que necesitan dar un alto a la negatividad para dar la bienvenida a lo que representará el resto de su vida.

Las locaciones nos llevan a dos departamentos, oficinas, una tienda en la que ambos manejan una conexión especial con su propietario y algunas avenidas y viajes en metro, lugares en los que estos jóvenes han llegado a caminar muy cerca el uno del otro pero donde sus miradas jamás se juntaron, hasta… es ahí lo emocionante de esta película que se siente humana y que nos invita a analizar que ir al psicólogo no es malo, sentir la necesidad de ayuda es ideal para dar un ajuste a nuestra vidas, ya que la pérdida de un ser querido, el rompimiento emocional o el cambio en un trabajo siempre traerá consigo un “algo” que nos mantiene en un duelo o nerviosismo constante: El pasado no precisamente se debe olvidar, se debe aprender a vivir con él, debemos aprender a amarnos más, aceptarnos y darnos la oportunidad de cambiar.