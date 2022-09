Crítica: AFTER Amor Infinito

Llega a las carteleras la cuarta entrega de esta saga literaria escrita por Anna Todd, la cual muestra la complicada relación de amor y atracción entre Tessa y Hardin.

Mario E. Durán/El Dictamen

Anna Todd se decidió un día a escribir un fanfic, historia ficticia con personajes inspirados en personas famosas de las que se es fan, sobre One Direction. De un momento a otro la subió a Wattpad, la plataforma de publicación de relatos gratuita más popular de internet, y pronto se convirtió en uno de los contenidos más comentados, compartidos y leídos por personas que el día de hoy se convirtieron en sus más grandes seguidores. Esa historia tenía como protagonista al mismísimo Harry Styles, y el interés de las editoriales por llevarlo al papel no tardó en llegar, pues corría 2013 y era el momento de mayor popularidad de la banda. El cantante pasó a ser un chico anónimo, Hardin, y junto a otra chica protagonista, Tessa, vivieron en el papel toda una serie de tramas de amor y desamor, lleno de celos y situaciones complicadas de la juventud primero en la universidad, después en la vida independiente y adulta de los jóvenes graduados… Todo esto fue lo que permitió el nacimiento del fenómeno conocido como “After”.

Puede que la saga literaria escrita por Anna Tood, y que cuenta con cinco entregas, no sea la mejor de todas, pero lo cierto es que tiene una gran cantidad de fans, en su mayoría mujeres, ya que la historia es el reflejo de algo que por muchos años ha permanecido en la fantasía de las fieles lectoras de este tipo de textos meramente melosos con dramas muchas veces innecesarios: La clásica chica buena y bien portada de familia que se enamora perdidamente del chico rebelde y problemático del colegio. Así es como podemos definir cada una de las partes que se han contado y que también, como era de esperarse, se convirtieron en películas de las cuales su primera parte “After: Aquí empieza todo” hizo su arribo a las salas de cine en 2019, sin embargo “After: En mil pedazos” de 2020, y “After: Almas perdidas” de 2021, no corrieron con la misma suerte, ya que la pandemia mundial impidió varios estrenos y esta saga continuó su camino en streaming.

Pero en este 2022 todo se debía retomar y es como “After: Amor infinito” hace su arribo nuevamente a las salas de cine como continuación fiel de la historia de Tessa y Hardin nuevamente interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, lo cual ha sido pieza fundamental para que la conexión con el público continúe, y es que la química entre ellos y esa complicidad sexual y de atracción que tuvieron desde el primer momento, son el reflejo de intensidad adolescente, y pese a que se le comparó mucho con la historia de “50 sombras de Grey”, aquí tenemos ese toque romántico a su más grande expresión; cierto es que la saga cinematográfica no ha tenido el impacto que se esperaba, pero se ha mantenido, y aun con sus cambios de actores para roles secundarios y su trama no del todo profunda, con personajes pasajeros y situaciones verdaderamente simples, la aceptación está ahí porque su producción es buena, la música que acompaña las escenas agrada y nos encaminamos para llegar al final, es decir una quinta entrega porque esto promete continuar.

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle… él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Pero será su destino seguir estando juntos?

¿Cuál es el principal problema por el que disfrutamos las películas pero no sentimos enorme satisfacción?, que lamentablemente no avanza, cada entrega se queda en el intento de ser mejor que la anterior pero eso no ocurre, parece que los personajes no maduran y como tal la historia gira en una especie de circulo vicioso que no parece tener fin.