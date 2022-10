Crítica: ABRACADABRA 2

El cariño del que se hicieron acreedoras Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como Winifred, Sarah y Mary Sanderson en el clásico “Abracadabra” de 1993, dirigido por Kenny Ortega, es lo que le ha permitido estar presente año con año como una película clásica que nunca puede faltar durante la temporada de Halloween; por lo tanto, la emoción se disparó para todos aquellos fans cuando nos enteramos que el 2022 representaría el regreso de esta historia con una secuela directa de la original que no esperábamos pero que deseábamos, naciendo la incertidumbre de si era correcta o no la decisión: para mi gusto, el resultado ha sido nostálgico pero tibio, y lo entendemos porque han pasado 29 años.

Tener de regreso a las protagonistas originales es el mejor regalo, sin duda el carisma entre ellas resulta nuevamente encantador y ahora se nos permite conocer la historia del origen de su rencor hacia Salem, el pueblo en el que cada que tienen una oportunidad, regresan para hacer algún tipo de daño a sus habitantes, y entre dos nuevos musicales, la emoción de verlas caracterizadas con sus atuendos originales y los pequeños guiños a la original, se nos deja en claro que no buscan romantizar su maldad ante el espectador y por el contrario, apuesta por el empoderamiento de la llider debido a que el representante de la religión de aquella época la quería casar con un chico al cual no amaba, por lo que ante una confusión fueron señaladas de por vida.

Como era de esperarse, tendremos una actualización en cuanto a cuestiones tecnológicas del día a día y comportamientos de las nuevas generaciones a los que las tres brujas se enfrentarán para hacer de las suyas ahora que han tenido la oportunidad de ser liberadas gracias a la flama negra que ha sido encendida por la líder de un grupo compuesto por tres amigas del colegio, esto sumado a la muestra de diversos momentos inclusivos que van desde la selección de las jóvenes protagonistas, la presencia de unas dragas como parte de la cultura que representan estos personajes para la comunidad y una pareja gay viendo en casa la cinta original como homenaje, y claro, no podemos dejar de mencionar el tener de vuelta a Doug Jones como Billy, el enamorado de Winifred al que le cosió la boca y lo enterró vivo.

El problema que resulte un poco efectivo este regreso recae en lo forzado del enlace con la cinta de 1993 con un personaje del cual no teníamos conocimiento (interpretado por un forzado Sam Richardson como Gilbert), esto sumado al líder religioso que aún forma parte de los días de Salem como alcalde (interpretado por un Tony Hale absurdo y caricaturesco que cae en lo incómodo), y de inicio la trama no parece tener el control de lo que veremos, en especial por la química superficial entre las jóvenes Whitney Peak, Belissa Escobedo y Lilia Buckingham como Becca, Izzy y Cassie de las que no conocemos mucho de sus historias.

La responsable de la dirección es Anne Fletcher, y Adam Shankman, que dirigió el primer largometraje, figura como productor ejecutivo, y no podemos negar que se agradece infinitamente el que respetarán el estilo de efectos visuales acartonados la ambientación y sets que utilizaron muy a la usanza de las creaciones que Disney suele hacer para sus películas; puede que no todos se sientan satisfechos con este regreso, pero sin duda parte de la magia de su final, en el camino de la aceptación, la redención y el amor entre hermanas, es lo que nos motiva para no sentirnos totalmente defraudados, y todo parece indicar que tendremos una tercera entrega.