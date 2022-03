Crítica: A TRAVÉS DE MI VENTANA

He de confesar que de inicio “A través de mi ventana”, la película basada en la novela homónima de Ariana Godoy, y que se encuentra de estreno en Netflix, no me estaba gustando, ya que la sentía como una más en la lista de esas adaptaciones llenas de drama juvenil innecesario en donde la diferencia de clases sociales impedía el amor entre dos jóvenes: Una chica tímida y un chico rebelde.

Sí, suena a la típica historia de la que también podemos saber su final sin necesidad de terminar de verla o en su defecto leer el libro, pero algo tiene de especial lo que ocurre en la vida de Raquel y Ares, y eso es la química entre los actores Clara Galle y Julio Peña, lo que los lleva a una explosión de descubrimiento erótico (muy a lo moderno), que les va permitiendo entenderse y “romper” un poco los paradigmas de las parejas promedio, en donde además de enfrentarse él a su tirano padre y uno de sus hermanos celoso, debe también entender la importancia de luchar por sus sueños y hacerle caso al corazón, algo que ella tiene en claro pero que los miedos y el cierto punto de “sentirse menos” no la han dejado disfrutar su vida (gustosa de escribir sus anécdotas como su difunto padre), de la manera en que lo merece; se es joven y se está permitido amar con intensidad.

La historia sigue a Raquel, una joven que lleva casi toda la vida enamorada de su vecino Ares. Nunca le ha dicho lo que siente por él porque nunca han cruzado palabra alguna hasta que todo tiene inicio por la clave de wifi, de la cual él roba a ella. Sin embargo, esto cambiará radicalmente cuando comiencen a surgir una serie de acontecimientos que les hará unirse cada vez más y más. ¿Conseguirán empezar la idílica historia de amor que tanto espera Raquel?

Funciona por su música tan fresca y de las que sus letras, provenientes de artistas o bandas independientes españolas, se amoldan perfecto a las situaciones que la pareja protagonista vive a la par de sus amigos y el resto de la familia, todo en espacios escolares, parques o puntos de trabajo, y pese a que ya existe algo llamado “After” (con la que la podríamos compararla), la diferencia aquí radica en su sencillez, en su naturalidad para las escenas subidas de tono y en el amor intenso de una pareja que no deja de lado cumplir sus sueños como profesionistas, y que sea de paso, también permita ablandar el corazón de una familia estricta hacia la mirada pública.

Pero ahí, entre la sonrisa con la que terminamos después de ver la cinta, queda dibujada esa sensación de que lamentablemente se siente olvidable, no por su calidad de producción ni las enormes ganas positivas que refleja en su narración, sino porque algo le hizo falta para hacerla memorable.