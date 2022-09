Crítica: 13:14 EL RETO DE AYUDAR

A veces la inexperiencia y los impulsos momentáneos pueden lograr grandes cosas cuando se hacen de corazón; vas a tener todo en tu contra y más si eres una figura pública, de aquellas que forman parte de las nuevas generaciones nacidas del internet y que no del todo son reconocidas por ser una profesión aceptada ante la sociedad. Cuando tienes en tus manos una enorme cantidad de seguidores, y de alguna manera te has caracterizado por ser honesto y en especial “real”, eso te permitirá la confianza de todos aquellos a tu alrededor para sumarse a algo totalmente inimaginable, en donde además de ayudar, también aprenderás y madurarás.

Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas en México, Juanpa Zurita usó su fama en las redes sociales e inició la recaudación de fondos para de alguna manera ayudar a parte de los afectados. Entre la investigación y acompañado principalmente por un influencer extranjero y de la cantante y compositora Pambo, que siempre se ha caracterizado por ser muy amiguera, esto se convierte en una realidad al sumarse una enorme cantidad de artistas para la causa, encontrando el punto principal de ayuda para ser destinado en la reconstrucción de Ocuilan, un pequeño pueblo próximo a la Ciudad de México.

¿Qué podría salir mal con una causa tan noble de por medio? Prácticamente todo, en especial, por la culpa de periodistas como Gustavo Adolfo Infante que comenzó a sembrar la duda en todos los medios de comunicación al comenzar un ataque muy en particular en contra de Juanpa por las fechas no cumplidas y la pregunta sobre dónde estaba el dinero de la ayuda, utilizando el poder de su pseudo periodismo para desacreditar un proyecto que en realidad se enfrentaba a un fuerte golpe de inexperiencia en donde el reto principal no era juntar el dinero, sino todo lo que representa la construcción de una casa, la planeación, las personas que lo harían, el diseño, y de pronto, el dinero medido.

Este documental vale muchísimo la pena verlo principalmente por el empeño y corazón con el que los iniciadores de este proyecto dan la cara para explicar lo ocurrido, apoyándose con entrevistas de todos aquellos que pusieron su granito de arena en este sueño y en los testimonios de aquellas personas que resultaron en su momento afectadas y que hoy son beneficiadas, quienes sí, también tuvieron dudas debido a todo el mal manejo de la información, pero que al final lograron obtener esa vivienda digna después de la tragedia.

He de decir que si resulta demasiado emotivo este documental de 90 minutos en el que las nuevas generaciones deben aprender de que el poder de su juventud los puede llevar a ser personas nobles y con proyectos interesantes que van más allá de simples videos tontos en las redes que no dejan nada bueno y que solo los hacen por ganar seguidores; porque debo confesar que de inicio Juanpa para nada era de mi agrado, pero después de varias entrevistas y de la calidad humana que ha reflejado en todo momento, demuestra que lejos de ser una figura pública, es alguien que hizo algo por México, tal cual y como suele ocurrir cuando ocurren desastres en donde la unión entre todos los habitantes se demuestra con el afán de ayudar sin importar las horas invertidas.