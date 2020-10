COYOTE UGLY a 20 años de su estreno

Si una película te divierte, emociona y entretiene, sencillamente está cumpliendo con su objetivo, e independientemente de si se trate de un trabajo ganador de premios, es lo que todos conocemos como un “Placer culpable”, y ahí es donde podemos encontrar “Coyote Ugly”, la película de David McNally estrenada en 2000, la cual supuso una auténtica revolución inesperada en las carteleras del mundo, alcanzando cifras de taquilla capaces de aplastar por completo la más rutinaria de las expectativas, logrando que el público arribara a las salas de cine en masas para conocer la historia de Violet, Lil, Cammie, Zoe y Rachel, un conjunto de personajes femeninos con un carácter, fuerza y presencia más que suficiente para soportar el peso completo de una película que, a dos décadas más tarde, sigue funcionando en su terreno con una envidiable solvencia, y que decir del soundtrack, el cual es uno de los más escuchados hoy en día.

* Además de un éxito total en la taquilla, sumó una cantidad espectacular de ingresos gracias a su banda sonora, la cual vendió más de tres millones de copias y se mantuvo en la lista de discos más vendidos durante más de un año.

* El célebre e imprevisible Kevin Smith confesó que trabajó de manera activa en el guión, labor que, en cualquier caso, no aparece acreditada en el montaje final de la película.

* Antes de que Piper Perabo terminara quedándose con el papel protagonista, los principales responsables de la película barajaron varios nombres de otras actrices como Fairuza Balk y Jewel Kilcher. Sin embargo, el nombre más mediático que se planteó como posibilidad para interpretar a Violet Sanford fue Britney Spears.

* El gran John Goodman ha admitido en numerosas ocasiones que decidió formar parte del reparto por una cuestión exclusiva de dinero. Un ejemplo de honestidad y sinceridad contundente.

* La guionista Gina Wendkos, se mostró muy sorprendida cuando se enteró de que el famoso productor Jerry Bruckheimer, principal responsable de algunas de las cintas de acción más exitosas de la historia del cine, estaba bastante interesado en producir la película. Un cambio de género para Bruckheimer que se saldó con otro triunfo. Casi una costumbre.

* Jessica Simpson estuvo realmente cerca de protagonizar la cinta tras pasar con éxito numerosas pruebas de casting. Sin embargo, en el último momento, la actriz y cantante decidió abandonar el proyecto al saber que los responsables no se planteaban en ningún caso eliminar las escenas de sexo que aparecían en la historia. Unos instantes de mayor erotismo que, en cualquier caso, terminaron fuera del montaje final pero si están presentes en la versión en formato casero.

* Cuando se llevó a cabo el rodaje, Izabella Miko, la actriz que interpreta a Cammie, no tenía todavía 21 años, la edad legal para consumir alcohol en los EU. Sin embargo, podemos ver a la actriz bebiendo en algunas escenas de la película.

* Aunque cueste identificarlos, cuenta con dos cameos más que curiosos: Johnny Knoxville y el mismísimo Michael Bay. El primero de ellos aparece en una de las escenas que se desarrollan en el bar, mientras que el cineasta ‘interpreta’ a un fotógrafo.

* La inspiración para “Coyote Ugly” llegó tras la publicación de un artículo de la revista GQ titulado “The Muse of the Coyote Ugly Saloon”, un texto en el que la escritora Elizabeth Gilbert describía con detalle su experiencia personal y profesional como ex camarera del ya célebre bar.

* Uno de los conflictos más inesperados con el que se encontró el equipo de rodaje estuvo motivado por Bridget Moynahan, y es que la actriz era tan alta que obligó a adaptar los distintos escenarios a su estatura. En ese sentido, se trabajó especialmente en la barra del bar, ya que, de no ser por las modificaciones que se llevaron a cabo, Moynahan lo habría pasado realmente mal para evitar golpearse con el techo cada vez que se subía a ella.