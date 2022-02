CMIC abre centro de acopio a beneficio de AJA

Erika Andrade Pineda, Presidenta del Comité de Damas CMIC Veracruz Puerto, junto a su voluntariado, invitó a la ciudadanía a apoyar al Albergue Amigos de Jaime en Acción (AJA) a través de su centro de acopio ubicado en las oficinas de Boulevard Ruiz Cortines 148 en Costa de Oro: “Apenas tenemos dos semanas que iniciamos como comité de damas por el periodo 2022-2024, somos la parte sensible de la industria que va a dar respaldo a las causas sociales, esta es nuestra primera actividad que finalizará el viernes 18 de febrero, tenemos un compromiso moral en trabajar a favor de la sociedad veracruzana, ayudando al albergue los Amigos de Jaime en Acción, por lo que requerimos alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado, artículos de limpieza, de aseo personal y donativos en efectivo. El viernes 18 haremos un boteo en las afueras de la cámara en el crucero de Boulevard Ruiz Cortines y Juan Pablo II, de 10 AM a 2 PM, comprometiéndonos como comité de damas a aportar otro peso por cada donado”.

Erika Andrade Pineda, Presidenta del Comité de Damas CMIC Veracruz Puerto. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

AJA es un hogar temporal para niños con enfermedades graves que acuden de las zonas más pobres de Veracruz y estados circunvecinos, otorgando hospedaje, aseo y alimentación de manera gratuita a pacientes del Pabellón Pediátrico del Hospital General (Regional).

La Presidenta del Comité de Damas de la CMIC Veracruz puerto finalizó: “Les pedimos que se sumen a nuestra labor con Aja, hacen un trabajo incansable que da fuerza, ánimo y respaldo a familias de escasos recursos que vienen con sus pequeños a recibir tratamientos de enfermedades graves. Los horarios para recibir apoyos en la CMIC son de 9 AM a 5 PM”.