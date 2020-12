Clásicos Navideños: REALMENTE AMOR

Ya se acerca la Navidad, por lo que es momento de iniciar con esta serie de películas típicas de esta época. Una de esas imprescindibles es “Love Actually”, la cinta de 2003 dirigida por Richard Curtis y la cual se robó el corazón de todos, logrando hacernos derramar varias lágrimas.

* Love Actually fue el primer largometraje para el cineasta británico Richard Curtis, la primera idea que le rondaba, ya que también fue el guionista, era hacer dos películas sobre la misma temática navideña: una historia centrada en el personaje de Hugh Grant y otra en el personaje de Colin Firth. Rápidamente se dio cuenta de que en el fondo las dos ideas se podían fusionar en una sola película y que a su vez se podían contar más historias sobre el mismo tema (el amor).

* Love Actually tiene un prólogo y un epílogo idénticos: se ven unos reencuentros que se producen en un aeropuerto. Para rodar esa escena el equipo se trasladó a un aeropuerto británico para captar imágenes reales, gente que se estaba abrazando y riendo de verdad para así mostrar la felicidad auténtica.

* El personaje de Emma Thompson (Karen) descubre que su marido Harry (interpretado por Alan Rickman) le ha sido infiel. Se trata de una de las escenas más especiales del filme, ya que el equipo dejó la cámara encendida para que así la actriz pudiera desenvolverse con total tranquilidad. Thompson lloró desde el primer momento y repitió la toma hasta doce veces sin parar.

* El cineasta hizo muchas pruebas de casting para que interpretaran a Sarah, la chica que está enamorada de Karl (Rodrigo Santoro) uno de sus compañeros de trabajo. Al director no le convencía ninguna actriz y siempre decía: “quiero alguien como Laura Linney”, quien al ofrecerle el papel, hizo la prueba y lo consiguió. Se trata de una de las historias más dolorosamente realistas de la película ya que nos recuerda que en el amor no todas las historias podían tener finales felices.

* En la escena de la boda de Juliet (Keira Knightley) y Peter (Chiwetel Ejiofol), el personaje de Mark (Andrew Lincoln) sorprende a los novios con un coro cantando “All you need is love” de Los Beatles. El resultado quedó de lo más romántico pero el origen de esta idea parte de otro contexto muy distinto como es un funeral. Richard Curtis acudió al del marionetista Jim Henson y se quedó a cuadros cuando todos los asistentes se pusieron a cantar.

* Andrew Lincoln diseñó las tarjetas románticas con las que su personaje Mark se declara en la puerta de la casa de su amor platónico Juliet (Keira Knightley).

* Pese a contener escenas de desnudos y solicitarle al director quitarlas por miedo a la taquilla, este las dejó, recaudando casi 250 millones de dólares, solamente en Estados Unidos.

* El mítico Rowan Atkinson protagonizó un cameo en la escena de la joyería del personaje interpretado por Alan Rickman; este papel podría haber tenido más extensión ya que se pensó que fuera una especie de ángel enviado a la Tierra para evitar que Harry (Richman) compre un anillo a su amante, pero al final esta trama se descartó.

* Colin Firth (Jamie) y Lúcia Moniz (Aurelia) tuvieron que protagonizar una escena aparentando que nadaban en un lago de aguas profundas, cuando este en realidad no lo era, además de fingir que se movían con total naturalidad.