CLÁSICOS INFANTILES: La Sirenita

¿Cuándo inició mi gusto por el cine? En el año 1989, cuando por primera vez entré a una sala y comencé a experimentar lo que hasta hoy en día disfruto, lo cual me permite dejar de lado las preocupaciones. Esto comenzó con “La Sirenita”, cinta que formaría mi infancia gracias a mi padre, quien decidió llevarme a ser parte de esta aventura de Disney. Llegamos al ahora desaparecido Cine Veracruz, aquel que estaba ubicado en la calle Díaz Mirón del Puerto de Veracruz, y no lo niego, sentí terror por la oscuridad y recuerdo que le decía de manera desesperada que me sacara de ahí porque el miedo se había apoderado de mí; y no, no lo hizo, nos quedamos a vivir una experiencia de colorido y música. Hoy es un buen recuerdo que tengo, ya que hasta los últimos días de vida de mi papá, “Bajo del mar” era una de sus canciones favoritas (cantándola en el tono del buen Sebastián), lo cual me permite tener una emoción especial por lo que representaría ese “tesoro que descubrí, y no hay más que pedir”.

En 1989 se estrenó La Sirenita en los cines, teniendo como protagonista a Ariel, una sirena adolescente, impulsiva, rebelde e hija de Tritón, la cual acompañada por varios amigos especiales, formaron parte de canciones inolvidables y un amor por el príncipe Eric.

* Walt Disney planeó estrenar la película durante los años 30, para continuar el éxito conseguido con Blancanieves y los siete enanos. Finalmente, la película se lanzó medio siglo más tarde a la gran pantalla.

* En noviembre de 1989 se lanzó la película en EU, Canadá y México, y fue la única cinta en la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió por casi 800 días (más de dos años) entre la premier y su llegada a Japón el 30 de enero de 1991.

* La Sirenita significó el regreso de las princesas a las películas de Disney, que no aparecían desde La bella durmiente en 1959.

* La cinta, basada en la novela de Hans Christian Andersen, es muy diferente a la versión de Disney. En ella, el Príncipe se va con otra, a la protagonista se le dan unas piernas que le duelen y sangran, y termina condenada a 300 años de buenas acciones con tal de conseguir un alma.

* Los creadores de Ariel se basaron en dos personas para dibujar a la protagonista: En la actriz Alyssa Milano, quien en aquel tiempo no tenía la fama y éxito, y en el cabello de la astronauta Sally Ride.

* Úrsula, la bruja del mar, estuvo inspirada en una ‘drag queen’ llamada Divine, quien fue famosa por sus papeles en Hairspray o Pink Flamingos.

* El filme estuvo nominado a tres premios Oscar, incluyendo Mejor banda sonora, de los cuales ganó dos. La canción “Bajo el mar” se llevó la estatuilla a Mejor canción, categoría en la que también compitió “Bésala”, de la misma película.

* Ariel tuvo una cabellera roja debido a que la sirena de Daryl Hannah en Splash era rubia, otra película distribuida por Disney.