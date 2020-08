CLÁSICOS INFANTILES: El Rey León

Es momento de viajar a 1994, con la que hoy en día continúa estando entre mis películas favoritas de Disney, “El Rey León”, la que después de Bambi tiene una de las escenas más fuertes que en su tiempo, como niños, podíamos experimentar con la muerte de Mufasa, el padre de Simba; en su momento me tocó verla en el ya desaparecido cine Agustín Lara, que estaba ubicado en la calle Díaz Mirón de Veracruz, y sin duda este trabajo emblemático venía acompañado de una de las mejores bandas sonoras que se apoderaba de todos nosotros desde ese sol naciente, con el tema “El ciclo sin fin”, que nos presentaba una historia con personajes entrañables e inolvidables. Gracias a las buenas calificaciones que había sacado en la escuela, es como mi papá, quien me llevó al cine y confirmó como sus personajes favoritos a Timón y Pumba, continuó haciéndome esa colección de juguetes en el que la propia “roca del rey” venia incluida con varios sets, artículos que forman parte de esa enorme aventura en la que aprendimos a cantar “Hakuna matata”, enseñándonos a no preocuparnos, ya que es así como hay que vivir.

* Los nombres de muchos personajes tienen verdaderos significados en idioma suajili (lengua que se habla en Kenia y que tiene influencias persas y árabes): Simba/león, Rafiki/amigo y Shenzi/bárbaro.

* Disney prefirió dirigir toda su artillería pesada en cuestión de diseño y animación a “Pocahontas”, pues tenían muchas más esperanzas. Al final, la taquilla y la historia demostraron la majestuosidad de “El Rey León”.

* Para “El Rey León” y “Pocahontas” fue la primera vez que dividieron en dos el equipo artístico del estudio, para cumplir con la demanda que tenían las películas de Disney en el cine.

* La escena donde las hienas marchan frente a Scar, previo al asesinato de Mufasa, tomó inspiración de un material de cine real, en el que se muestra a soldados nazis marchando frente a Hitler, quien los observaba desde un pódium.

* Varios animadores de Disney viajaron a África para estudiar el comportamiento animal y las interacciones entre ellos. A la par, tuvieron varias sesiones de dibujo con leones dentro del estudio.

* Originalmente la cinta giraría en torno a un conflicto entre leones y mandriles, y Scar iba a pertenecer a esta segunda especie animal.

* Se aseguraba que en la escena donde Simba se tira sobre unas flores, el polvo que salía de éstas formaba la palabra “SEX”; en realidad la palabra era SFX, el grupo encargado de hacer dicha secuencia. En futuras restauraciones se incluyeron más flores y polvo para evitar la controversia.

* Originalmente Liam Neeson iba a dar voz a Mufasa, al final el proyecto fue a parar a manos de James Earl Jones.

* Cuando los productores buscaron a Irene Mecchi para que escribiera el guión, le vendieron la idea de una manera muy sencilla: “Bambi en África conoce a Hamlet”.

* El legendario Tim Curry, a quien recordamos por “It”; Malcolm McDowell, James Caan, Robert Duval y Ray Liotta fueron considerados para prestar su voz a Scar. Finalmente la voz del villano es del gran Jeremy Irons.

* Disney tuvo que enfrentar una fuerte polémica de que la cinta era un plagio de la serie de los años 60 “Kimba”, el león blanco de Tezuka Productions. La casa productora salió en su defensa argumentando que todo fue una coincidencia.

* Marc Davis, una de las leyendas de la época de oro de Disney y uno de los principales artistas responsables de “Bambi”, comentó después de ver “El Rey León” que mostrar el cadáver de Mufasa era excesivo, algo que ellos jamás hubieran hecho con la mamá de Bambi.

* “El Rey León” ha sido una de las tres cintas de Disney en ganar el Globo de Oro como Mejor Película de Comedia o Musical. Las otras dos fueron “La bella y la bestia” (1991) y “Toy Story” (1999). Hablando de premios, Hans Zimmer, compositor del score de la película, consiguió ganar el Óscar gracias a su trabajo. Ésta ha sido su única estatuilla, a pesar de que ha tenido 8 nominaciones más.

* Hasta 2013, “El Rey León” tenía el récord de ser la película animada con los ingresos más altos en la historia. Todo cambió tras el estreno de “Frozen”, filme que le arrebató ese primer sitio.