CLÁSICOS INFANTILES: El Jorobado de Notre Dame

En 1996, Disney aumentó su colección de clásicos con la adaptación cinematográfica de Nuestra Señora de París, obra literaria de Víctor Hugo, bajo el título de “El Jorobado de Notre Dame”. En su tiempo la película ha sido de las que menos éxito logró, por lo que la taquilla no fue lo que se esperaba, tal fue el grado que fue la primera que no vi en el cine, por extraño que parezca, pero terminé disfrutándola en formato casero, y pese a que tenía el sentimiento típico de la casa del ratón y la música fue parte fundamental, oficialmente no es de aquellas del recuerdo popular y que marcara a una generación.

* El director artístico Dave Goetz (Atlantis: El imperio perdido, Enredados) y su equipo fue el responsable de la apariencia o tono visual de la película.

* Fue la última película en la que participó la actriz Mary Wickes, quien dio voz a la gárgola Laverne. La actriz Jane Withers fue la encargada de doblar las líneas faltantes de la gárgola Laverne, al morir Mary Wickes.

* El Jorobado de Notre Dame fue la primera película animada producida en el Edificio de Animación de Disney (Walt Disney Feature Animation).

* Phoebus es el primer héroe (además de Bestia) de Disney con vello facial. Fue animado por Russ Edmonds.

* Se discutió sobre mostrar o no el rostro de Quasimodo de bebé y al final optaron por no mostrarlo, ya que pensaron que sería más dramático revelarlo luego, cuando sale de las sombras y lo vemos por primera vez.

* El Jorobado de Notre Dame reúne al premiado equipo que creó la música de Pocahontas, el compositor Alan Menken y el letrista Stephen Schwartz.

* Don Hahn, Gary Trousdale y Kirk Wise viajaron a Londres con Alan Menken Stephen Schwartz a una sesión de grabación especial con músicos de la ópera Nacional Inglesa y un órgano de 100 años.

* La película demandó el trabajo de 620 artistas, técnicos y miembros de producción, que utilizaron 72,000 lápices, un millón de hojas de papel de animación, y pasaron 1,2 millones de horas de trabajo para crear la 34º película animada de Disney.

* En algunas escenas las gárgolas aparecen con manchas para que pareciera que habían estado a la intemperie mucho tiempo, no lo hicieron en todas las escenas en las que aparecen ya que llevaba mucho tiempo.

* Entre los cameos de personajes de Disney en la película están Bella que aparece caminando hacia la librería, en la misma escena aparece Pumba cargado por dos personas y la alfombra mágica de Aladdin.

* Los realizadores confirmaron que los tréboles en la catedral no son siluetas de Mickey Mouse, así como la gárgola que parece un cerdo no es Pumba.