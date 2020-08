CLÁSICOS INFANTILES: Aladdin

Aladdin es un ingenioso joven que vive en una extrema pobreza, y que sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Jasmín. El destino interviene cuando el astuto Yafar, recluta al joven para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas, y al encontrarla, con un genio dentro, sus deseos comienzan a hacerse realidad.

¿En qué cine vi Aladdin allá por 1992? Creo que mi mente me ha traicionado, porque no recuerdo en cuál fue de aquellos que ahora han desaparecido en Veracruz, lo que sí tengo muy presente es que gracias a esta película nació mi fanatismo por ser coleccionista, y a comparación de las entregas anteriores de Disney, aquí mis papás me compraron todo el kit completo para la escuela de estos personajes de Arabia (mochila, estuche y lonchera), de la que además de saberme las canciones, no faltaron en mi colección los juguetes, playeras y posters, a los cuales les tomé cariño especial porque gracias a ellos jugaba en mi cuarto “mi propio videoclub” y estos estaban colocados en una “marquesinas caseras” que no eran más que cartulinas blancas recortadas, colgadas en las ventanas, con “luces amarillas” dibujadas con crayón. Y aquí, el mundo ideal nos mostró el poder del agradecimiento y la amistad, donde la diferencia de clases no importaba, porque en la sencillez de la magia y la humildad, podíamos encontrar cosas maravillosas, y no me dejarán mentir, el genio es el perfecto amigo fiel, que además de divertido, el mejor regalo que recibió, último deseo de la lámpara, fue su libertad.

* El film de Ron Clements y John Musker está inspirado en Aladino y la lámpara mágica, un cuento extraído del legendario libro Las mil y una noches.

* Para el movimiento de los pantalones bombachos del protagonista, se fijaron en el videoclip “Can´t touch this” del rapero M.C. Hammer.

* Los animadores se basaron en el personaje de Maléfica con Jafar, existen ciertas similitudes entre ellos: Su carácter frío, ropa de color oscuro, los dos llevan báculo, su mascota es un ave y ambos pueden transformarse en grandes bestias.

* El personaje que aparece al inicio de la película, estaba destinado a ser revelado como el genio de la lámpara. De hecho, Robin Williams hizo su voz con esa finalidad. Esa revelación nunca se produjo al ser eliminada la escena en cuestión.

* Cuando salió el VHS a la venta, batió todos los registros con 25 millones de copias.

* Jasmin es la primera de las princesas Disney de piel morena.

* Los dibujantes se inspiraron en Michael J. Fox para crear a Aladdin, pero el presidente de Disney no lo vio suficientemente guapo y eligieron a Tom Cruise como modelo.

* Siempre que el príncipe dice una mentira, la pluma que tiene en el sombrero cae de inmediato y cubre su cara.

* Para animar a Abu, los artistas grabaron durante horas a los monos capuchinos del zoológico de Los Ángeles para aprender sus movimientos.

* Durante el film, aparecen brevemente algunos personajes de otras películas Disney, como Pinocho, La Bestia, Mickey Mouse o el cangrejo Sebastian.

* Mención aparte merece el doblaje de Robin Williams para el personaje del genio. Otros actores que tenían eran Eddie Murphy y Steve Martin. Al ser el primer gran actor de Hollywood que doblaba un personaje, Williams puso la condición de que su personaje no supusiera más del 25% de la publicidad del film. Complicado, su actuación fue memorable.