Clásicos de los 90´s: TITANIC

23 años de la historia de amor

Los clásicos del cine no se olvidan fácilmente, menos los de un amor con un triste final. Es por eso que a 23 años de su estreno, la historia del hundimiento del famoso Titanic fue un hit en recaudación, popularidad y premios de la academia y es imposible no sentir cariño por Rose y Jack, aquellos enamorados que vivieron una experiencia intensa, convirtiéndose en los protagonistas de esta inolvidable cinta dirigida por James Cameron.

* Kate Winslet, que interpretó a Rose, dice que no soporta la canción de la película “My Heart Will Go On”.

* James Cameron, director de la cinta, la escribió sin saber que el nombre que había puesto a su personaje principal, Jack Dawson, coincidía con el de un hombre que falleció en la embarcación.

* La producción de la película costó más dinero que la construcción del barco original de 1910. El costo del barco fue de 1.5 millones de libras de la época. La construcción del barco costó 150 millones de dólares (90 mil millones de pesos) y la película costó 200 millones de dólares (120 mil millones de pesos).

* James Cameron visitó haciendo buceo los restos del Titanic y fue tanto lo que le interesaron los vestigios del barco que volvió en varias ocasiones e incluyó tomas del barco real en la película.

* El “mar” al que saltan los actores y en el que se hicieron la mayor parte de las tomas tenía una profundidad de menos de un metro. Por el bien de los actores y extras, la mayor parte de los elementos y muebles que se usaron durante las escenas del hundimiento estaban hechos de goma-espuma.

* La escena en que Jack y Rose se conocen fue improvisada completamente.

* En un episodio de “Cazadores de Mitos”, el equipo probó que Jack sí pudo haberse unido a Rose sobre la puerta que ésta usaba para mantenerse a flote. El equipo del programa recreó la puerta con las medidas exactas y con modelos del mismo tamaño que los actores.

* La película fue nominada a 14 Premios Oscar, de los que ganó 11, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición y Mejor Canción Original (“My Heart Will Go On”).