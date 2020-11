CLÁSICOS DE TERROR: Viernes 13

En 1980, llegó a las salas de cine el primer y el único éxito del cineasta norteamericano Sean S. Cunningham “Viernes 13” (Friday the 13th), un slasher que tomaba lugar en un campamento de verano, donde un grupo de estudiantes era asediado por un asesino enmascarado. Protagonizado por una camada de actores juveniles, entre ellos Kevin Bacon, el filme es considerado al día de hoy como un clásico del cine de terror, además dio inicio a una exitosa franquicia que se extendió por varias secuelas, un spin-off “Freddy vs Jason” de 2003 y un remake producido en 2009 por Michael Bay.

* En incontables ocasiones, el guionista Victor Miller declaró que para escribir el guion de Viernes 13 se inspiró en Halloween (1978), de John Carpenter, y en Albóndigas (Meatballs, 1979), de Ivan Reitman.

* En entrevista para el documental “Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th” (2013), Miller confirmó que Jason Vorhees, el temible personaje que acosa y asesina a un grupo de jóvenes en el Lago Crystal, estaba muerto desde el principio. Según el guionista, desde los primeros bocetos del guión, Jason era un elemento más para la trama; era una víctima, no un villano. Sin embargo, las secuelas de la franquicia tuvieron otros planes para el origen del asesino de la máscara de Hockey.

* Betsy Palmer, quien interpretó a la señora Pamela Vorhees, madre de Jason, aceptó el papel porque necesitaba comprar un automóvil. A la actriz nunca le interesó involucrarse en un proyecto de terror, pero cambió de opinión luego de enterarse que le pagarían 10 mil dólares. Más tarde, hizo público su odio hacia la franquicia.

* Contrario a la creencia popular marcada por otros ejercicios del género como “Psicosis” (1960) y “La masacre de Texas” (1974), en Viernes 13 las rubias son las únicas que sobreviven. Desafortunadamente, la primera “final girl” fue asesinada en la secuela de 1981.

* El rodaje de la película tuvo lugar en el Campamento No-Be, propiedad de los Boy Scouts de los Estados Unidos, en Nueva Jersey. Después del éxito de la primera película, cada viernes 13 se realizan visitas guiadas y estadías nocturnas con la presencia de Adrienne King, la única sobreviviente de la matanza.

* En la filmación de la muerte de Jack (Kevin Bacon), el mecanismo que debía expulsar la sangre falló. Ante el error, Tom Savini, maquillista y creador de efectos especiales, tuvo que soplar del tubo para que el líquido rojo comenzara a brotar del cuello de la víctima.

* Con una recaudación total de 39 millones de dólares, Viernes 13 fue la película número 18 más taquillera de 1980 en todo el mundo.

* Después de personificar a la “final girl” de la masacre, Adrienne King fue acosada y amenazada por un hombre que terminó por invadir su hogar, esto le afectó a tal grado que la actriz se alejó por un tiempo de las cámaras.