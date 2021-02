Clásicos de los 90´s: JAMÁS BESADA

Ya no se hacen comedias románticas de este estilo, y es una pena porque “Never Been Kissed” fue de las mejores en 1999, en donde la historia cuenta sobre Josie Geller (Drew Barrymore), una redactora junior del Chicago Sun-Times, quien debe regresar como estudiante a su antigua escuela secundaria para investigar la cultura adolescente contemporánea. Con la ayuda de su hermano, Rob (David Arquette), Josie se infiltra en el círculo interno de la camarilla más popular del campus. Pero ella encuentra un obstáculo importante en su investigación, por no mencionar su propia vida amorosa fallida, cuando se enamora de su maestro de inglés de ensueño, Sam Coulson (Michael Vartan). Además de su grandiosa protagonista, ¿recuerdas a los personajes y los actores que aparecieron?

David Arquette: Es tercera generación actor, pues su abuelo y su padre fueron actores y sus hermanos incluyen la ganadora de Oscar Patricia Arquette, Rosanna Arquette, Richmond Arquette y Alexis Arquette. Dos décadas luego de Never Been Kissed, el actor se mantiene pasivamente actuando en series y produciendo películas.

Micheal Vartan: Conocido como el rompecorazones, luego de su aparición en la película pasó a realizar series. Una de las más conocidas lo fue “Alias” con Jennifer Garner. También continuó en la pantalla grande como contraparte de Jennifer López en “Monster In-Law” en el 2005.

Molly Shannon: La muy conocida comediante nunca ha estado lejos de la televisión ni el cine. Se ha mantenido activamente trabajando en producciones para Comedy Central.

John C. Reilly: Otro comediante muy bien conocido quien se ha mantenido relevante y activo con sus trabajos en Hollywood, entre sus logros, su voz como Ralph de la película animada de Disney.

Octavia Spencer: Apostamos todo a que no recordabas que la ganadora de Oscar estaba en esta película, pues tenía un rol extra, sin embargo, gracias a roles como este, es que esta gran actriz hoy en día se encuentra fuera de órbita.

Leelee Sobieski: Fue comparada grandemente con otra actriz en la década de los 90, Helen Hunt, tuvo varios papeles interesantes, sin embargo, al entrar al nuevo milenio, la actriz tuvo menos papeles, apareciendo solo ocasionalmente en series y películas para tv.

Jessica Alba: En esta película es solo una actriz de reparto, pero lanzó la carrera de la actriz, y luego de esto tuvo éxitos como “Sin City”, “Valentine’s Day”, “Machete Kills” y “Fantastic Four”.

Marley Shelton: Como Alba, también se lanzó al estrellato al comienzo del 2000, realizando películas como “Sugar and Spice”, “Planet Terror” y “Rampage”.

James Franco: Otro actor quien se puede decir pasó por desapercibido, sin embargo, le ayudó a lanzar su carrera.