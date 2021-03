Clásicos de los 90´s: GODZILLA

Godzilla de 1998 no fue un camino de rosas. TriStar puso sus miras en Jan de Bont para dirigirla con Ted Elliot y Terry Rossio como guionistas principales. En la historia de ambos guionistas, Godzilla no tenía sus orígenes nucleares, sino que era creación de la raza de la Atlántida para defender la Tierra de un monstruo alienígena. Finalmente, a de Bont le entró la cordura y abandonó el film al ver que el estudio no estaba dispuesto a darle un presupuesto de 120 millones. El guión quedó guardado hasta que Roland Emmerich y su socio, Dean Devlin, envalentonados por su éxito con “Independence Day”, accedieron a reescribir (bajo su propio criterio) el libreto. Terminando el asunto, el propio Emmerich se agenció la silla del director.

* Parte de ese excesivo odio o manía a la misma, proviene de que muchos de los fans del personaje no perdonaron las “licencias” que se tomó el propio director a la hora de la filmación, especialmente en lo concerniente al diseño del propio monstruo; lo que Emmerich presentó fue uno más similar a un T-Rex que a un gigantesco lagarto mutante.

* A pesar de sus carencias, “Godzilla” de 1998 es un producto disfrutable e incluso nostálgico. No hay más que ver como en muchas de las secuencias se usaron maquetas de edificios reales de Manhattan y animatrónicas de múltiples partes de Godzilla, estos últimos un claro homenaje a los Velociraptores de la cinta jurásica de Spielberg.

* En el rol protagonista tenemos a Matthew Broderick que fue criticado por no transmitir credibilidad, por lo que su presencia como protagonista es considerada una “metida de pata”, sumándose a él Maria Pitillo como “novia-coprotagonista”.

* No todo el reparto de actores es malo. Las elecciones para interpretar de Kevin Dunn como Hicks y Jean Reno como Phillipe Roache resultaron las mejores de toda la cinta.

* Aun teniendo fallos, consigue ser una entretenida cinta de monstruos gigantes. Un film superior a muchas de las secuelas del titán nipón. Al margen de que el guión fuera similar a “Independence Day” o que no tuviera los atributos que tenía en otras de sus muchas películas, sigue resultando entretenida.

* El rugido de Godzilla (el cual no se ha cambiado ni un ápice en toda su historia) procede de la puerta principal de los estudios Toho en Japón.

* Para la llegada del monstruo a Nueva York se usó un muelle en miniatura y una cabeza de Godzilla, además de explosivos para lograr un efecto destructor. Por su parte, el actor se añadió a través de efectos generados por ordenador.

* La película tiene un final en cierta manera “abierto”. Sin embargo, no tuvo secuela de manera cinematográfica, sino que se estrenó una serie animada. Esa serie contenía ideas de Roland Emmerich y Dean Devlin que eran productores ejecutivos.