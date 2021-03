Clásicos de los 90´s: 10 COSAS QUE ODIO DE TI

Película de amor, comedia y drama adolescente, así es como podemos definir “10 Cosas que odio sobre ti”, la cual se estrenó en 1999, y para muchos, nunca pasará de moda. La película trajo a la pantalla grande nuevos actores que, a pesar de su corta edad, demostraron su talento en la actuación, entre ellos el hoy fallecido Heath Ledger, la grandiosa Julia Stiles y y el misterioso Joseph Gordon Levitt.

* La cinta está basada en la obra dramática de William Shakespare “La fierecilla domada”. En la película, Kat interpreta a Catalina Minola, que ahuyenta los hombres y Bianca a Bianca Minola, cuyo padre no le permite casarse a menos que su hermana consiga un pretendiente.

* Ashton Kutcher y Josh Harnett adicionaron para el papel de Patrick. Heath Ledger los superó a ambos, sin importar que fuese su primera aparición en las pantallas Hollywood.

* La escena en que Kat lee el poema “10 cosas” en clase, es la primera toma y la que se utilizó para la presentación final. Además, ¡sus lágrimas fueron improvisadas!

* Julia Stiles y Heath Ledger comenzaron una relación amorosa durante la grabación. Tristemente, terminaron un año después.

* Julia Stiles se presentó a las audiciones para interpretar el rol de Bianca. Mientras Larisa Oleyink originalmente quería hacer el papel de Kat.

* Joseph Gordon Levitt quiere conquistar a Bianca y se presenta como su profesor de francés. Su personaje parece no entender nada de la lengua, sin embargo, en la realidad, habla el idioma a la perfección.

* Cuando Cameron se cruza con Bianca, toma la cita directamente de “La fierecilla domada” al decir “Yo ardo, yo languidezco, yo muero”.

* Fue Julia Stiles quien tuvo la idea de que Heath Ledger cantara “Can’t Take My Eyes Off Of You” en aquella icónica escena. Originalmente, se había pensado utilizar la canción “I Think I Love You”.

* El grupo de actores y directores se llevaban tan bien detrás de escena que salían a cenar, bailar y ver bandas juntos.