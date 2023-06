Cinéfilos: SPIDER-MAN, A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSO

Por lo regular todo aquello que tiene que ver con los superhéroes no es algo que llame mucho mi atención. Si bien todo lo que Marvel ha llevado a la pantalla grande ha sido de mi agrado y he visto cada una de las películas, me hace atreverme a decir que una animación como “Spider-Man: A través del Spider-Verso” supera todo aquello que nos podamos imaginar, ya que en verdad se vive una explosión de emociones que va desde la angustia hacia la diversión, de la adrenalina al dolor y de la esperanza hacia el impacto de un final que nos deja en claro que esta historia continuará, y es algo que ya nos urge darle seguimiento…

En esta segunda entrega de las aventuras de Miles Morales, tras el filme de animación ganador del Oscar “Spider-Man: Un nuevo universo” de 2018, la emoción se sentirá al triple y visualmente hablamos de una enorme mejoría bajo un estilo propio que se sentirá único de principio a fin, sin dejar de lado ese toque de historieta que estará impregnado desde el inicio hasta el final de la misma, a un punto en el que sentiremos que estamos pasando página ras página con una desesperación enorme por tratar de seguir sabiendo qué ocurrirá.

Para demostrar lo que vale y transportase a través del Multiverso, el joven Spider-Man de Brooklyn se aliará con Gwen Stacy. Tras este reencuentro, los dos jóvenes arácnidos conocerán a todo un grupo de élite con los mejores Spider-Man de los diferentes Multiversos. Claro que ser un Hombre Araña también tiene sus sacrificios, y Miles Morales deberá tomar importantes decisiones. Cuando esté en juego salvar cada uno de los mundos, además de a las personas más queridas, Miles optará por hacerlo a su manera.

Bajo la lucha de demostrarse que es alguien que vale la pena, nuestro protagonista tratar de hacer a un lado las cuestiones sentimentales para tomar fuerza y lograr entender y vencer miedos, pero en ese camino de correcciones cometerá un desafortunado suceso que marcará el cambio general para ese universo del que no tenía conocimiento, es ahí donde los fans se verán deleitados con la presencia de una cantidad inimaginable de hombres araña, mujeres, seres y animales, quienes harán presencia en pantalla junto a algunos seres humanos reales, lo que desatará la aventura llena de secuencias de acción, explosiones y ese toque de comedia tan característico del arácnido que te hará saber que estamos ante una de las mejores animaciones que bien podría hacerse acreedora de otro Oscar.