CINÉFILOS – SERIE DE TV: EL SILENCIO

Hablar de la nueva serie española de Netflix “El Silencio”, es adentrarnos a un mundo descompuesto, complicado, intenso y tóxico de un joven que por diversas circunstancias le ha tocado experimentar situaciones difíciles por una condición que no del todo radica en su culpa, lo que lo lleva a cometer un crimen de gran intensidad, y con ello su vida cambia radicalmente aun cuando a su alrededor existen personas que supuestamente tratan de ayudarlo pese a que mató a sus propios padres y es separado de su hermana pequeña.

Sergio Ciscar (Arón Piper) es puesto en libertad seis años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel (Almudena Amor), una joven psiquiatra y su equipo, serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

LO BUENO: Solamente son seis episodios, de los cuales los tres primeros son muy buenos al presentarnos la historia de forma ágil, lo que nos permite sacar nuestras propias conclusiones y con ello conocer más a fondo al protagonista y al resto de personajes a su alrededor. Sobra decir que de la noche a la mañana, gracias a su participación en “Élite” y “El desorden que dejas”, Arón Piper, quien además de ser cantante, se ha convertido en uno de los mejores actores de su generación, y el papel de joven descompuesto tatuado le queda a la perfección.

LO MALO: El episodio cuatro y cinco se sienten un poco lentos en la manera en que comienza a darnos las conclusiones con la revelación de varios secretos y estos no llegan a tener la fuerza necesaria a la hora de explicar lo que sucedió en aquel departamento del cual caen por el balcón un padre y una madre que no resultan ser las mejores personas, dejando así a un sexto episodio muy de telenovela que junto a su musicalización no agrada del todo, además del final que le dan protagonista, algo que desgraciadamente ya se veía venir.