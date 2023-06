Cinéfilos: FLASH

Quien me conoce sabe que me gusta más DC que Marvel; partiendo de ahí y dejando de lado la polémica alrededor del actor Ezra Miller, que le da vida a Barry Allen, vivir la experiencia de “Flash” ha sido una de las mejores (por no decir la mejor) principalmente por el valor sentimental que proyecta con su historia acompañada del duelo, por la lluvia de recuerdos que nos regalaron a aquellos que crecimos con la presencia de Michael Keaton (el mejor Batman), y por la emoción y las carcajadas interminables que nos regalan dentro de este viaje a través del tiempo, el cual surge ya que nuestro protagonista desea evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo, provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso, brindándonos así una de las escenas más memorables de amor entre una madre y su hijo.

Los mundos chocan en “Flash” cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir. A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a una kryptoniana encarcelada, aunque no sea la persona que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo junto a su propio par, el cual vivirá la misma experiencia que él con un rayo, encaminándolo así a aprender del nuevo poder que tiene, el cual será el único medio por el que podrá salir. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?.

Independientemente de que la historia de fondo muestre lo que últimamente ya se ha visto mucho en las películas de superhéroes, es decir los famosos multiversos, “The Flash” es un espectáculo épico cargado de efectos especiales impresionantes, muchísima acción desde los primeros minutos y que no parará hasta el final y un sonido que bien vale la pena disfrutar dentro de una sala de cine, pero además va más allá de solo lo visual y apuesta por incluir de fondo una trama muy sencilla pero demasiado representativa, es decir, la falta de la presencia de una madre dentro de una familia que por diversas circunstancias se está desmoronando, y ese dolor que existe en el aire ante la necesidad de volver a tener entre nosotros a ese ser querido.

Es ahí el fuerte de esta película dirigida por Andy Muschietti en la que vemos a un espectacular Ezra Miller, con su toque cómico pero también con esa parte sentimental que agrada a las audiencias, y es que además de realizar un doble papel (el Barry actual y con el que se encuentra), es aquel que se suma a la lista de cameos que te sorprenderán si eres de aquellos que has seguido las historias de varios héroes con el paso de los años y que te agradará tenerlo de regreso.

Es así como tendremos la presencia de un Michael Keaton con su papel icónico de Batman, aquel que Tim Burton creara a finales de los 80’s y que hoy por hoy lo hacen ser el mejor de todos los que lo han interpretado, ahora luciendo más cansado por el paso de los años pero fiel a su misión de ayudar a la humanidad; pero este viaje nos hace tener también de vuelta a George Clooney (el polémico Batman de “Batman y Robin”), Ben Affleck, hasta los diversos Supermán que han formado parte de las diversas películas y series, llevándonos así a una explosión de situaciones y presencias que vendrán incluidas con las ya tan esperadas escenas post créditos en las que las ocurrencias estarab a la orden del día con la llegada de Aquaman.