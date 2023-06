Cinéfilos – Documental: ANNA NICOLE SMITH, TÚ NO ME CONOCES

No estábamos listos para ver este documental, especialmente porque en él se hace una fuerte revelación que por completo deja destruida la imagen que todos conocíamos de Anna Nicole Smith, en donde seremos parte de un retrato doloroso de la vida de la modelo, actriz y estrella televisiva que se hizo famosa gracias a su aparición en la revista para caballeros Playboy, navegando desde sus supuestos inicios dolorosos, hasta los años de fama como modelo, en ese sube y baja de situaciones polémicas de amor, pérdidas y drogas, hasta su trágica muerte en 2007 a los 39 años, teniendo como marco imágenes y entrevistas inéditas de su vida llena de altibajos, a través de las personas que formaron parte de su círculo más cercano.

La fama es uno de los peligros más grandes que el ser humano puede experimentar, si bien es correcto el tener sueños y luchar por alcanzarlos, la forma en que estos lleguen a nuestra vida serán el detonante para que nuestro día a día transcurra de forma correcta o de una manera tan negativa que poco a poco comience a destruirnos sin darnos cuenta, y ahí es donde estuvo el gran error de esta mujer de la que su belleza no fue suficiente para diferenciar la vida de mentiras que trataba de proyectar y los verdaderos motivos que estaban detrás de todas esas apariciones y ese camino que poco a poco se fue destruyendo en su paso, principalmente por la gran mentira que inventó de un pasado que nunca fue terrible, por el contrario, la vida que tenía Vickie Lynn Hogan (su nombre real), era como la de muchas otras personas con comodidades y amor en casa, pero la ambición por el dinero y la fama la destruyeron.

En el camino, en su intento por tener una familia, las cosas no le resultaron y cuando su hijo de 20 años muere de forma extraña, y que después se reveló que se trató del mal uso de medicamentos, es lo que comenzó a contar los últimos días de la modelo, quien aún con la llegada de una nueva hija, el dolor de un padre malo, la falta de atención a su hijo y ver que su fortuna quedó en el olvido al no poder obtener nada de su difunto esposo mucho mayor que ella, es lo que la descompuso a un grado de no querer vivir más, siendo localizada en un hospital y declarada muerta.

Eso sí, este documental cercano a dos horas resulta impactante desde el inicio hasta el final con cada una de las revelaciones que hacen sus cercanos y de esa polémica entrevista en la que prácticamente narraba vivencias que no le pertenecían a ella sino a su mejor amiga, una mujer que siempre estuvo enamorada de ella pero que se alejó al sentir que ya la modelo era un caso perdido, sumándose así a la lista de otro artista más que no concluye su vida de la mejor manera y de quienes la desgracia los persiguen para hacernos ver que la fama no lo es todo en la vida y que detrás de su sonrisa se escondía una vida llena de supuesto dolor.