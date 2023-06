Cinéfilos: CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS

Resultó encantador, allá por 2018, disfrutar la película “Cuando ellas quieren”, una comedia romántica protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, las cuales hicieron magia estando juntas, viviendo diversas situaciones típicas de la edad adulta, pero sin perder ese toque de elegancia y diversión, en la que los problemas con la familia y el amor las lleva a momentos escandalosos y fabulosos.

Es por eso que tenerlas de regreso en “Cuando ellas quieren más” es un gozo total, en las que estas mejores amigas llevan ahora su club de lectura a Italia para hacer el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron por las diversas situaciones de vida a las que se enfrentaron, pero bajo el pretexto de que una de ellas está comprometida y se casará, las maletas se prepararon y la aventura comienza, es ahí donde las cosas se salen de control y se revelan secretos, por lo que sus relajantes vacaciones se convierten en una aventura única en la vida.

A veces se dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero aquí me ocurrió algo como en las dos películas de “Sex and the city”, es tan grande la química que existe entre las cuatro mujeres que eso nos hace disfrutar por completo ambas películas, y ahora este viaje por Italia nos permitirá hacer un recorrido por sus calles, de día y de noche, en donde las amigas se enfrentarán a algunas dificultades de las que saldrán bien libradas, no dejando pasar la oportunidad de divertirse y satisfacer ese algo que les falta y que por culpa de la monotonía no habían cumplido.

Con un toque de doble sentido mesurado que hasta se siente elegante, algunos momentos bochornosos y el encanto de disfrutar de una despedida de soltera y una boda inolvidable, nos lleva a un viaje en el que no importa la edad que tengas, siempre y cuando a tu lado tengas a las personas correctas para vivir experiencias que siempre te llevarás en el corazón.