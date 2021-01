Chochol Jarocho: ESPECIAL REYES MAGOS

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy es 6 de enero, DÍA DE LOS REYES MAGOS, si se portaron bien durante el año pasado, sin dudarlo, al leer estas líneas, ya estarán felices con sus juguetes, por lo que hoy la sección se encuentra dedicada a los reyes del hogar… ADRIANA FONSECA, excelente y muy querida amiga, su hermana JACQUELINE, extraordinaria e inteligente, me impactó su forma de ser, sencilla y muy linda, prometió regresar muy pronto, comimos en Il Veneziano, MARCO FACCO como siempre atento con el CHOCHOL, me regaló un puro de los especiales que le hacen a él de San Andrés Tuxtla, toda una experiencia gastronómica degustar los platillos y vinos que ofrece este restaurante… El REAL MADRID poco a poco tomando su paso… El AMÉRICA reforzándose en serio, la llegada de SOLARI es un gran acierto para la temporada 2021… Los ROJOS DEL ÁGUILA muy cerca del nido… Espectacular la comida del 31 en los portales del GHD, degustamos un FIDEUÁ elaborado por el CHEF AGUSTÍN, todos los comensales salimos complacidos… Siguen los buenos comentarios de la visita de ALEX BASTERI y MARIANA OTERO al puerto jarocho, son muy amigos de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, Mía encantadora y siempre fiel al CHOCHOL… De ahí a la cena de fin de año en casa de mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED estuvo súper ambientada, mis hermanitas y sobrinos lo disfrutaron a lo máximo, así como los invitados; de ahí me fui a casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, todo delicioso, hasta recalentado hubo, un gusto platicar con el capitán OSCAR GONZÁLEZ HUERTA y familia; PAULA y MICHELLE PIMENTEL GONZÁLEZ, mis sobrinas, guapísimas, están ya disfrutando de sus regalos… Feliz matrimonio lo forman BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, sus herederos ANDREA y BETO TEJEDA OROZCO grandísimos… Mis vecinos ALEJO RODRÍGUEZ SOBERON y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ felices con su nieto ELOY GÓMEZ RODRÍGUEZ, heredero de ELOY y CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, saludos para ANA KAREN RODRÍGUEZ y su hermano ALEJO RODRÍGUEZ, enamorado de MARIANA BUJAIDAR… En el restaurante Kebagrill todo marcha muy bien, reservaciones al 2293087986… FERNANDA y XIMENA URRETA CAZARÍN engalanando este CHOCHOL, son herederas de JOSÉ y LILÍ CAZARÍN DE RUIZ; saludos a la abue VICHINA RUIZ ORTIZ… IKER e IÑAKI GONZÁLEZ BANDERAS todos unos galanazos, saludos para la mamá DANIELA BANDERAS VAILLARD, heredó la belleza de su mami ALICIA VAILLARD DE BANDERAS, un saludo para su esposo CARLOS BANDERAS…

Martina García Díaz.

Paula y Michelle Pimentel González.

Beto Tejeda con Andrea y Beto Tejeda Orozco.

Lolita Ortiz de Rodríguez, Eloy Gómez Rodríguez, Carolina Rodríguez de Gómez y Ana Karen Rodríguez Ortiz.

RICARDO y RENATA RUIZ BASURTO también hacen acto de presencia, herederos de RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, un saludo para los abuelos MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, así como el DR. DAVID y GABY DIAZ DE BASURTO… ILEANA LEDESMA GUZMÁN, bellísima… CONSTANZA VENTA LÓPEZ feliz con la llegada de los reyes magos, saludos para GIANNINA, sus papis felices con sus dos nenitas… Presentes CÉSAR y ANITA LÓPEZ DE VENTA… La taquería Novillero abrió sus puertas, todo delicioso, búsquelos en Costa Verde… Encontré un lugar para lavar y planchar tu ropa, se llama Planchadísimo… También ya tenemos los vestidos modelos exclusivos de MOICHIC para los certámenes de belleza de MxU 2021, hay más de 400 para todos los gustos, están impresionantes y tú los puedes rentar para lucir como una reina de belleza en las fiestas y bailes, incluye renta, aretes, bolsa, chalina, tintorería y ajustes si se requiere, una franquicia seria de san PEDRO GARZA GARCÍA, Nuevo León, una excelente opción disponible en VERACRUZ… MARICRUZ, SOFÍA y RAMONÍN POO BARREDA, hermanitos que se llevan muy bien, sus papis RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO felices y contentos con su bonita familia, un saludo para GERARDO y CHELITA GIL DE POO, así como a MARICRUZ COBO GUTIÉRREZ, son los abuelos, besos y abrazos a la bisabuela TERE GUTIÉRREZ DE COBO… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Mi ahijada API GUEVARA bellísima y deportista… PATRICIO LOYA HERRERA todo un galanazo, saludos a GERARDO y ZULEIKA HERRERA DE LOYA… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, cordobesa y empresaria destacada, a su corta edad ha demostrado ser emprendedora y talentosa en todos los ámbitos… Saludos a su gran amiga LAURA MOJICA, hay comida pendiente con estas linduras… Regresa con muchos bríos el abogado RODOLFO REUS MEDINA después de estar en cuarentena allá en la ciudad de la eterna primavera, nunca dejó de trabajar; saludos a su esposa RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO… MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA feliz matrimonio muy chambeador en Mariscos El Bayo… Una felicitación para MARÍA y ROCÍO VEGA, herederas de EMILIO VEGA RUEDA, cumplieron años hace unos días… Los cumpleañeros de hoy son ALBERTO CANCINO, SOFÍA RAMÍREZ, DANNA GÓMEZ y CLAUDIA PÉREZ DIEZ; mañana MARTHA REQUEJO DE COOPER, ÁNGEL ADIEL, DIANA SÁNCHEZ, LINETTE MARTÍNEZ, ERIKA VIDERIQUE y TINA MONTIEL; el viernes YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO, MARÍA ABASCAL, MARICARMEN LEDESMA, mami de ILEANA; ORLANDO ÁVILA, RAQUEL MOCTEZUMA, ERIKA ROSAS, ITZEL PALMEROS, VICKY MUÑOZ DE COTE, ROSAMARY GONZÁLEZ, ANGY BARONA y AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ; el fin de semana KARINA MENDOZA, DERIK ACOSTA, ALFREDO CAZARÍN, VERÓNICA LEAL, JULIA MARTÍNEZ, EDUARDO “el oso” MARTÍNEZ, MARIANA ZAMUDIO, SHANELL CASTROCERIO y GILDY REYES COLORADO, a todos muchas felicidades; ya viene el cumple de LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, seguro tendremos evento…

Fernanda y Ximena Urreta Cazarín.

Iker e Iñaki Fernández Banderas.

Ricardo Ruiz Basurto.

Maricruz, Ramón y Sofía Poo Barreda.

África Guevara Ramírez.

El pasado lunes fue el día nacional del periodista, a todos mis amigos y compañeros que realizan esta profesión felicidades y que sigan cumpliendo con su trabajo con la misma ética, eficiencia y creatividad, así como profesionalismo; comunicar es una gran responsabilidad, mantener informado a la ciudadanía es nuestra responsabilidad… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL es el abanderado del PAN a la alcaldía de Boca del Río… JAVIER HERRERA BORUNDA va por una diputación federal, al parecer por Cosamaloapan… SERGIO LIRA excelente trabajo al frente del registro civil veracruzano, depende de la secretaria de gobierno… Gracias a DON PEPE TOÑO MANSUR GALÁN y a su heredero JEAN PAUL MANSUR BELTRÁN por el libro “CHARA MANSUR JULIAN un apasionado del béisbol”, escrito por el periodista ENRIQUE KERLEGAND, también soy un apasionado del rey de los deportes, sin dudarlo será un gran clásico; mi agradecimiento a la familia por incluirme en este libro que nos da una idea clara de quien fue DON CHARA, un veracruzano de origen libanés que amó su natal córdoba y que amó el béisbol, hizo vibrar a la ciudad de los 30 caballeros en 1972 con el triunfo de sus famosos cafeteros, en su primer año en liga mexicana, su aportación al rey de los deportes fue factor determinante para el éxito de la misma; el buscador de los DODGERS MIKE BRITO lo describe como un hombre talentoso, descubridor de jugadores que se harían famosos con el tiempo, era una virtud de don CHARA ver jugadores con actitudes que solo él veía, lo cataloga el descubridor de FERNADO VALENZUELA como el mexicano y orgullosamente veracruzano que más sabía de BÉISBOL; desde 1991 forma parte del salón de la fama, saludo con afecto a mis amigos PEPE TOÑO, PATY y CHARA MANSUR BELTRÁN, así como a ROBERTO MANSUR GALÁN; cabe destacar que fui el único periodista del puerto en ser incluido en esta joya de libro… El Bolerama Veracruz viento en popa… Perfumes Le France el mejor regalo que nunca olvidará y que perdura… Cené en Kebagrill en compañía de KARLA BANDERAS, retorna al equipo de MxU Veracruz, chicas muy guapas se están preparando a lo largo y ancho del territorio veracruzano… Qué mal le está yendo al DR LÓPEZ GATELL por su viajecito a Oaxaca en donde fue grabado por algún paparazzi, le ha ido como en feria en redes sociales a pesar de todos los comentarios tanto en los medios informativos como en el internet, el JEFE y encargado de la PANDEMIA recibió espaldarazo del presidente AMLO, así que aunque berreen y pataleen, LÓPEZ GATELL se quedará hasta el final de la pandemia y del sexenio, ya lo dijo ME CANSO GANSO… RAÚL USLA superintendente de CFE, retornó con muchos bríos a su trabajo… Los puentes que habrá este 2021: Ya pasó el 1 de enero, el siguiente es el 1 de febrero que se recorre del 5 por la conmemoración de la promulgación de nuestra Carta Magna; lunes 15 de marzo que será el del 21 de marzo, día del natalicio de BENITO JUÁREZ; la Semana Santa es del 29 de marzo al 9 de abril, los días de descanso obligatorio son el 1 y 2 de abril; el sábado 1 de mayo es el día del trabajo, día oficial no laboral; junio , julio y agosto no hay puentes, hay vacaciones de verano para los estudiantes; Jueves 16 de septiembre día de la independencia de México; octubre queda normal, 2 de noviembre día de muertos, la mayoría de las empresas lo otorgan por las tradiciones mexicanas; lunes 15 de noviembre se recorre por el 20 día de la revolución mexicana; 24 y 25 de diciembre navidad, la gran mayoría de los patrones lo otorgan para estar con sus familias; está usted enterado de las vacaciones obligatorias según la ley federal del trabajo en su artículo 75…

Patricio Loya Herrera.

Renata Ruiz Basurto.

Mía Álvarez Lagunas.

Andrés García Díaz.

Cerró independencia peatonal con bombo y platillo, a mi criterio se debería continuar con la fiesta… SANTY GONZÁLEZ ya en USA en su primer torneo del año… El 7 de febrero el Súper Bowl LV… Un gustazo saludar a DANY y KARINA con sus bebés DANY y HÉCTOR, nos presumieron la colección de BATMAN y ROBIN… LUDIVINO REDONDO y RAMÓN ZARRALUQUI disfrutando del ambiente de los portales… Ya viene el cumpleaños de TAVO SOUSA; este viernes reanudamos los desayunos en La Parroquia de ANGELITO FERNÁNDEZ… YLIAN MEDINA, coordinadora de diseño de imagen de MxU Veracruz, ya buscando chicas, al parecer tiene una xalapeña muy guapa… Un saludo de recuperación para el padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA, párroco de catedral y vocero de la diócesis de Veracruz, todas las oraciones de los fieles están dirigidas a nuestro buen amigo… XÓCHITL TRESS guapísima, se extraña TRESILLO CAFÉ… PACO PÉREZ muchos fiestones le esperan en compañía de su novia AMÉRICA DELGADO… Se está atrasando la votación interna del PAN para la designación del candidato a alcalde porteño, quién será el agraciado o a quien le interesa que se retrase… En el mundo vamos a llegar a dos millones de fallecidos por el COVID y la verdad no se ve para cuando se pueda controlar esta PANDEMIA, la vacunación va cada vez más lenta, no debemos bajar la guardia… Estancia de Boca Andamar ya abrió sus puertas… El abogado RENÉ LIÑERO BAQUEIRO destacándose en los medios de comunicación con su programa “A toda ley”… El abogado GILBERTO FARÍAS MORALES, destacado jurisconsulto veracruzano, saludos a su esposa MARISOL… También un gustazo ver con excelente actitud y gozando de extraordinaria salud al abogado JORGE REYES PERALTA, felizmente casado con LUCY LEO DE REYES PERALTA, sus nietos grandísimos… Hace falta una reunión lasallista con la flota CHOCHOLERA, MANOLO FERNÁNDEZ y ABEL GUTIÉRREZ organícenla y el que pueda y quiera ir excelente… RAMÓN y ROCÍO ÁLVAREZ DE RUIZ felices y enamorados… PEPE CHIUNTI lo saludé de lejos en compañía de sus amigos FELIPE RUIZ y BETO TEJEDA… JOSÉ ZARUR muy amigo de los hermanos SOSA AHUMADA, saludos a DON CARLOS SOSA LAGUNES… ANTONIO DEL RÍO ARGUDÍN muy movido en PODEMOS… CIRILO VÁZQUEZ PARISI realizando excelente labor en la alcaldía de Cosoleacaque… SOFÍA YUNES destacándose en el ambiente político veracruzano… KAREN COBOS LIMA de las veracruzanas que están destacando en la ciudad del cerro de la silla… Aprovecho para saludar a JENNY BARRADAS… DENISSE CARAVEO HANSSEN una belleza internacional… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ trabajando muy bien en su centro de belleza CRISTINA CUÉLLAR de Boca del Río, una mujer triunfadora… SAMANTHA HERRERA, de Xalapa, estuvo en este puerto jarocho realizando unas fotos con FLOR CAMPOS, destacada diseñadora… Comí en el restaurante Río de la Plata… Pregunten por los Puros HOJA REAL, ya están en El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…