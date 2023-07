CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El equipo mexicano de béisbol se trajo la corona de los centroamericanos, felicidades por la primer medalla de oro en estos juegos… La SELECCIÓN MEXICANA perdió con CATAR, pero pasó a la siguiente ronda, le puede tocar MARTINICA… En la liga mexicana de béisbol, el ÁGUILA está jugando en Yucatán vs LEONES, hoy el segundo de la serie, después estarán en Puebla vs PERICOS, series importantes para las aspiraciones del glorioso; regresan al nido el 11 de julio vs saraperos de SALTILLO… En el fútbol mexicano, el pasado domingo, TOLUCA y NECAXA empataron a cero goles, y el QUERÉTARO le ganó 2 a 0 a domicilio al santos LAGUNA… El pasado lunes el LEÓN en casa perdió 2 a 1 con las CHIVAS… La jornada 2 del fútbol mexicano será así, este próximo viernes PUEBLA recibe al SANTOS laguna y BRAVOS recibe a los TIGRES universitarios, el sábado jugarán las CHIVAS vs SAN LUIS, los rayados de MONTERREY vs el ATLAS, y la máquina cementera de CRUZ AZUL recibirá al TOLUCA; el próximo domingo jugarán PUMAS vs MAZATLÁN, NECAXA vs XOLOS, QUERÉTARO vs AMÉRICA, y el lunes LEÓN vs PACHUCA… En el Gran Premio de Austria, el triunfador fue el holandés MAX VERSTAPPEN, en tercer lugar su coequipero, el mexicano SERGIO CHEKO PÉREZ; este fin de semana el Gran Premio en GRAN BRETAÑA… Este 8 de julio la comida de la flota lasallista, saludos a mis compañeros de toda la vida y felicitaciones para MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO por su cumpleaños, lo festejaremos este próximo fin, saludos al LAE. ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, director del CRIVER; les recuerdo a toda la flota lasallista que hagan un esfuerzo para ir, de por si nos vemos muy poco, sin dudarlo es una gran oportunidad para vernos y recordar anécdotas…

Lumi Zurita de Ruiz, Amelita Fernández de Acosta y Toño Ruiz Ortiz, (amigos)…

Mario y Gisela Linares de Díaz con Ana Lu Díaz Linares, (familia)…

Mía Álvarez Lagunas y Marcy Barragán de Gutiérrez, (reconocimiento)…

Polín y Luli Blanco de Deschamps, (matrimonio)…

TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, feliz matrimonio en compañía de AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA… Un joven y feliz matrimonio lo forman el piloto MARIO DÍAZ LAGUNAS y GISELA LINARES DE DÍAZ, su heredera ANA LU está hermosa y creciendo… El CARNAVAL de VERACRUZ un exitazo, estuve en las coronaciones de los Reyes y fue espectacular, primeramente se coronó a PATO y DANIELA, después a ITZEL y EL CREMAS, lucieron fenomenales; PATY LOBEIRA DE YUNES fue la encargada de coronarlos, su esposo MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ les entregó el cetro, a los príncipes y princesas los coronaron JUAN MANUEL y MELINA DE UNANUE, así como la senadora INDIRA ROSALES SAN ROMÁN y los diputados MARYJOSE GAMBOA y MIGUEL HERMIDA, un escenario espectacular en la Macroplaza que lució llenos totales en los conciertos de GUAYNAA, LUCERO y MIJARES, CAFÉ TACUVA y DIEGO TORRES; excelente organización, mi esposa JACQUELINE y quien esto escribe tuvimos la suerte de poder saludar y recordar momentos inolvidables con LUCERO y MIJARES, un gustazo saludar a doña LUCERO HOGAZA LEÓN, gracias a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ por el apoyo, por cierto, están felices, ya que su heredera MÍA recibió reconocimiento de parte de la academia MARCY y se ganó una beca para estudiar en Nueva York, saludos a MARCY BARRAGÁN DE GUTIÉRREZ, la vemos muy seguido desayunando en compañía de su esposo y familia… Estuve en los cuatro desfiles y definitivamente lucen mucho más en la noche con la iluminación, los carros sensacionales, las comparsas excelentes, las batucadas ponían salsa y sabor, y las bastoneras la elegancia, un Carnaval excelente; los prestadores de servicios felices, muchos visitantes abarrotaron VERACRUZ; hoy culmina con el entierro de JUAN CARNAVAL, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA y a todo su equipo; en el desfile del domingo la alcaldesa PATY salió de jarocha y fue ovacionada por los veracruzanos y turistas, nos vemos Dios mediante en el 2024 cuando celebremos los 100 años de nuestro CARNAVAL…

Enrique De La Fuente Quinzaños y Enrique De La Fuente Fuster, (golfistas)…

Memo Herrera Pérez-Maldonado y José Guillermo Herrera Mendoza, (campeones)…

Emilio Vega Rueda, Jorge Gutiérrez-Barrios Morales y Santiago Fernández, (amigos)…

Un gustazo saludar a POLÍN y LULI BLANCO DE DESCHAMPS… Se realizará la cena del día del abogado, gracias al LIC. GILBERTO FARIAS MORALES, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas por la invitación, saludos a su esposa MARISOL… Un exitazo el torneo de golf, lo ganaron el LIC. y notario público 55 JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA con su heredero MEMITO HERRERA PÉREZ-MALDONADO, enhorabuena… EMILIO VEGA RUEDA disfrutando de los CHOCHOLAZOS jarochos en compañía del LIC. JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES, degustaron rica comida acompañada de vinos franceses, saludos a SANTIAGO FERNÁNDEZ; está pendiente comida en la CDMX… Muy festejado por su cumpleaños JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, la primera felicitación fue de su esposa MARIANA ÁVILA DE MARQUÍNEZ, saludos a su heredero JUAN CARLOS y a su familia… MELISSA LAJUD MAROÑO, una veracruzana AMERICANISTA de hueso colorado, saludos a sus papis y abuelos… Los cumpleañeros de hoy son EDUARDO LAVALLE, MARÍA ELIZABETH CISNEROS, MIRIAM MELÉNDEZ, PAULA CALLEJAS, CECILIA CRODA, hoy lo cumpliría nuestro buen amigo ARTURO SALDAÑA GARIBAY, mucho tiempo Dr. del ÁGUILA, descanse en paz; NATALIA BRAVO BLANCO, mañana jueves CONCHIS GARCÍA y MARUCHI JOSID; el viernes GERARDO MALPICA MANCERA, SHEBY BOUCHAN, GUSTAVO PASTRANA, MÓNICA CRESPO, PEPE HERNÁNDEZ SALVATORI, LUIS ARCE, CHARITO LAGUNES MALPICA, CONCHITA TESTAS, ANDRÉS GARCÍA e ILSE RIANDE SAGAÓN; el fin de semana LIZ MENDO, RUBÉN ALFONSO ACOSTA, lo cumpliría mi compadrito MEMO WONG SAAVEDRA, y ANA ALCÁNTARA, a todos muchas felicidades….

Juan Carlos y Mariana Ávila de Marquínez con Juan Carlos Marquínez Ávila, (feliz cumpleaños)…

Paty Lobeira Rodríguez de Yunes, (alcaldesa de Veracruz)…

Martha Lagunas de Álvarez y Manuel Mijares, (exclusiva)…

Melissa Lajud Maroño, (americanista)…

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ en VERACRUZ, el pueblo lo recibe con alegría y cordialidad… Ayer en la comida tradicional de los martes todo exquisito, saludos para ALBERTO y JORGE GARCÍA… Cumplió años el ING. BENITO JUÁREZ LAGUNES, quien fuera por muchos años el gerente técnico de TELEVISA VERACRUZ, muchas felicidades… Excelente vídeo le hicieron comentaristas deportivos a CIRO GÓMEZ LEYVA con motivo de cumplirse 200 días de su atentado, JUSTICIA es lo único que piden los grandes periodistas de nivel nacional e internacional, de varios medios informativos… Dos años de feliz noviazgo están cumpliendo FERNANDO FEIJOO y ROSARÍN SOUSA, les deseamos que sean muchos más… Se cumplieron ayer 247 años de la independencia de los Estados Unidos, hubo festejos por toda la nación norteamericana… MARTHA BRIANO espectacular brillando con luz propia a nivel internacional; MAURICIO RESENDIZ y MARILÚ ACEVEDO en WIMBLEDON… Presente SANTIAGO GONZÁLEZ, los cordobeses haciendo historia y poniendo el nombre de nuestro estado VERACRUZ muy en alto… JOSÉ LUIS LIMA FRANCO realizando excelente labor al frente de la secretaria de finanzas… Saludos a la pintora LOURDES MALCOM… Feliz cumpleaños 23 para ANDREA DÍAZ ROSS, su galanazo PACO CALVO fue el primero en felicitarla… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…