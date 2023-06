CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La Selección MEXICANA se reencontró con el gol y con su afición al golear contundentemente a su similar de HONDURAS, mañana jugarán vs HAITÍ a las 20 horas, y el domingo 2 de julio van contra la selección de QATAR… El ÁGUILA de VERACRUZ barrió a los generales de DURANGO y hoy está jugando en Cancún vs los TIGRES, regresan al nido este viernes 30 de junio vs Guerreros de OAXACA… DAVID REYES, pitcher estelar de los emplumados, imparable, está lanzando candela enhorabuena… Los TIGRES universitarios vencieron 2 a 0 a PACHUCA y se llevan el título de CAMPEÓN de CAMPEONES… Las ROJAS de VERACRUZ regresaron a la senda del triunfo… Arranca la liga MX este viernes, AMÉRICA vs BRAVOS… En los centroamericanos, MÉXICO obtiene su segundo triunfo ahora 4 a 0 sobre el anfitrión EL SALVADOR, sigue CURAZAO… En grande la graduación del colegio ANAHUAC, muchos jóvenes veracruzanos terminaron con éxito sus estudios de bachillerato, felicidades para MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, se dejó ver en compañía de HUGO MOLINA MORALES, la más feliz su mami NORMA REYNA CAMACHO; también GIANINA VENTA LÓPEZ terminó sus estudios, sus padres CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA, felices y orgullosos de su heredera con los éxitos alcanzados, saludos a CONSTANZA VENTA LÓPEZ; otros graduados fueron REGINA HAAZ ULIBARRI, hija de ENRIQUE y NATALIA, CÉSAR MARÍN HERNÁNDEZ, hijo del notario CÉSAR y TANIA HERNÁNDEZ DE MARÍN; JAVIER RODRÍGUEZ GÓMEZ, heredero de ADRIANA GÓMEZ MALPICA también es egresado de la ANAHUAC, sin faltar MATEO BARQUIN GARCÍA, egresado de éxito, así como SANTIAGO NAVARRO MARTÍNEZ, SANTIAGO SOUSA LORENZO, PAULINA GUERRA RODRÍGUEZ, JUAN PABLO GARCÍA ZAVALA, MARINA RODRÍGUEZ OBAYA, EMILIANO GARCÍA SEDAS, saludos a sus papis JAVIER y TAMARA SEDAS DE GARCÍA KURI; DÉBORA TENOPALA también ya es bachiller, MAXIMILIANO DE OCHOA LÓPEZ FERNANDA BARRAGÁN TORRES y muchos más, a todos muchas felicidades…

César y Ana López de Venta con Gianina y Constanza Venta López, (graduada)…

Mariana Rodríguez Reyna y Hugo Molina Morales, (graduación)…

Valia Rojí de Sánchez, Mónica Plata de Espinosa, Doris López Malo de Tanus, Ana Sofía Espinosa Plata, Ana Martha Panes de Camargo y Valeria Sánchez de Díaz, (de fiesta)…

Carlos y Lupita Abascal de Ceballos (matrimonio)…

VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ súper activa, ahora le tocó estar en Puebla en una despedida de soltera en honor de su futura nuera ANA SOFÍA ESPINOSA PLATA, el evento se realizó en el Club del fraccionamiento La Vista, anfitriona fue MÓNICA PLATA DE ESPINOSA; entre las asistentes se destacaron VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ, así como ANA MARTHA PANES DE CAMARGO, un gustazo saludar a DORIS LÓPEZ MALO DE TANUS, así como a MARINIEVES ESPINOSA PLATA; el evento estuvo espectacular y ya listos para el bodorrio… Se casaron hace unos días por la vía civil CARLOS CEBALLOS PONCE y LUPITA ABASCAL CASTRO DE CEBALLOS, estuvieron presentes sus familiares y amistades… MARTINA GARCÍA DIAZ, heredera de ENRIQUE y ROMINA DIAZ DE GARCÍA, saludos al galanazo ANDRÉS, le encanta el béisbol… LUIS AGUILAR feliz y enamorado de XIMENA POO ÁLVAREZ, saludos a sus papis… Por este puerto jarocho nuestro amigo ERNESTO ARCHIDONA BAGASE en compañía de la más pequeña de sus herederas, ANDREA ARCHIDONA LUNA, nos presentó a su galanazo SERGIO MARTIN, aprovecho para saludar a RAQUEL y TAMARA ARCHIDONA LUNA… Atendieron a ERNESTO, JUANITO COBOS y RAFAEL DELGADO, se la pasaron de lujo en los principales centros de reunión de esta zona conurbada… ABRIL GLOVER y ANA PUENTE chicas guapas de esta zona conurbada, muy amigas de NADIA PIANA, está muy enamorada… Desde la capital del país el DR. ROMÁN GARZON LOYO con su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, recuerdan siempre con cariño VERACRUZ…

Martina García Díaz, (nenita)…

Ximena Poo Álvarez, (encantadora)…

Sergio Martín y Andrea Archidona Luna, (enamorados)…

Abril Golver y Ana Puente, (amigas)…

MIREN DESCHAMPS engalanando este CHOCHOLAZO, está feliz con su galanazo y se le nota… El CARNAVAL de VERACRUZ arranca mañana… Los cumpleañeros de hoy son NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, MARU RAMOS, ENRIQUE HUESCA, FRAN LÓPEZ CASANOVA, RODOLFO IÑIGUEZ ESQUIVEL, PEPILLO ORIGEL y MARIGEL GUTIÉRREZ-BARRIOS LARA; mañana lo cumplirán PEDRO TIBURCIO OSORIO, SAMANTHA MARTÍNEZ, PAOLA RAMOS, JUAN CARLOS CASSOU, PEPITO MORALES, ANA CALDERÓN DE LA BARCA, SABRINA ZÁRATE, JORGE HINOJOSA MORENO, LUIS PELÁEZ y DARÍO CORTÉS GARCÍA; el viernes estarán de fiesta ANTONIO GONZÁLEZ, SEBASTIÁN BRAVO, RAMON SÁNCHEZ y ALESSA MORALES, a todos muchas felicidades… El cordobés y americanista MIGUEL LAYÚN cumplió 35 años, felicidades… Un gusto saludar a MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ después de estudiar en Australia y en Boston, está de visita en el puerto jarocho, saludos a sus papis… XIMENA LANDO FERNÁNDEZ muy festejada por su cumpleaños CHOCHOLERO, es heredera de PACO LANDO y REYNA FERNÁNDEZ… Muchas felicidades para TONY HANNA, llegó a 250 Foros con su tiburón inmobiliario, enhorabuena y que continúen los éxitos…

Juan Cobos, Ernesto Archidona y Rafael Delgado, (compadres)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón, (matrimonio)…

Miren Deschamps, (bellísima)…

Enrique Haaz y Regina Haaz Ulibarri, (en El Dictamen)…

Muy festejado por su cumpleaños RUDY PÉREZ, la fiesta duró varios días, saludamos a MAURO CABALARI, ALFREDO GRAHAM con su heredero ALFREDO jr y JAVIER PERABELES, todos con sus respectivas familias, comieron delicioso… Saludos a COCO RETOLAZA ULLOA, ahora si tiempo de no verla… NAIM DARRECHI, el novio de YERIMUA, súper agresivo con algunos medios informativos, lo que le costó estar tres días en la cárcel, para después disculparse y pagar todos los daños, PERO QUÉ NECESIDAD de pasar por este hecho bochornoso… GABY AGUIRRE REVA muy activa la edil en el puerto jarocho… Hubo simulacro en la FGR y fue todo un éxito, si usted escuchó sirenas y movimiento policiaco, fue precisamente eso un SIMULACRO el día de ayer en la FGR delegación VERACRUZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…