CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERACRUZ hoy está cerrando serie en Laredo en contra de los dos LAREDOS de PEPE TOÑO MANSUR; pasado mañana en el nido abren serie vs DIABLOS Rojos del MÉXICO; serie roja en el BETO ÁVILA, serán llenos totales los tres partidos… MANCHESTER CITY vs el INTERNAZIONALE de MILÁN en Estambul este próximo 10 de junio, la gran final de la Champions; y el SEVILLA vs la ROMA, la gran final de la Europa league en Budapest, el 31 de mayo, estos partidos serán los más vistos a nivel mundial… Mañana se jugará la final del fútbol mexicano en el estadio universitario entre los TIGRES universitarios y las CHIVAS, el próximo domingo en el estadio AKRON el partido de vuelta, los felinos quieren ser y pueden ser campeones… Cumplió años ALENA CAMIÑA AARUN y lo festejó al estilo de la Guerra de las Galaxias, presentes y excelentes anfitriones lo fueron sus papis JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, una invitada especial fue su abue ROSY COUTOLENC, desde España le llamaron ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, sus abuelitos paternos; entre los asistentes SILVIA RODRÍGUEZ DE MOZOS feliz con sus nietos, ALBERTO y SILVIA RICÓN DE CAMIÑA con JULIA, hasta beso me dio; ANGÉLICA y VERA CAMIÑA, JORGE JÁCOME, JESSICA LOIS DE BEYRANA en compañía de VICTORIA BEYRANA LOIS, con ellos MEMO y KAREN LOIS DE ARMIDA; el ambiente era incomparable, saludos a MARCELITA GÓMEZ DE GIL, llegó con sus herederas, así como MARÍA TRESS DE RAMOS, ROMINA DÍAZ DE GARCÍA con sus herederos ANDRÉS y MARTINA GARCÍA DIAZ, saludos a su papi ENRIQUE GARCÍA LOIS; KARINA ALENCASTER DE MARTIN con DANY y HÉCTOR, aprovecho para saludar a la más pequeña LARA MARTIN ALENCASTER y a su papi DANIEL MARTIN LOIS…

Gerardo y Rocío Acosta de Rodríguez con Gerry Rodríguez Acosta, (felicidades campeón)…

Martha Lagunas de Álvarez y Gaby Reyna de Valtierra, (damas)…

Lucas Matthew y Jack Peyton, (bébés)…

Martha Briano, (triunfando en TV Azteca México)…

Por este puerto jarocho mi suegra GUILLE CASTELLANOS, se dejó ver con sus tres herederos ADRIANA, JACQUELINE y HUGO FONSECA CASTELLANOS, están muy activos apoyando a su papi el DR. HUGO FONSECA… Felices y orgullosos de su heredero el golfista GERARDO RODRÍGUEZ ACOSTA se encuentran GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ por los éxitos logrados en el torneo anual de invitación del Club de Golf La Villa Rica… En Mérida, Yucatán anda RICARDO CAHUE y ENRIQUE GUZMÁN, les mandamos saludos CHOCHOLEROS… Guapísimas GABY REYNA DE VALTIERRA y MARTHA LAGUNAS… Un saludo especial para los peques LUCAS MATTHEW y JACK PEYTON, nietos de ROSALYN RINCÓN DICK… MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO radicando en la capital del país, está en un noticiero de TV AZTECA en red nacional… El TANO ORTIZ deja oficialmente ser el técnico del AMÉRICA… El primero de junio el aniversario 40 de TELEVER televisa VERACRUZ, ese mismo día se festeja el día de la MARINA y el cumpleaños de JOSÉ MANUEL CAMIÑA, ya lo empezará a festejar desde hoy en la reunión del puro en casa de su pariente DANIEL CARBALLAL, la pasaremos de seguro muy bien, ya que DANY es un gran anfitrión… TEO BELLO festejó su cumpleaños con tremendo comidón, solo fueron invitados el PATO RUIZ y JORGE GARCÍA, hubo hasta CAÑOÑONGA… ROCÍO RUIZ REYES guapísima festejando a su heredera VALERIA ÁLVAREZ RUIZ que cumplió años, saludos a RAMONÍN y RODRIGO… Uno de los noviazgos jóvenes que se destacan en el jet set veracruzano lo forman ADRIÁN LAGUNES COELLO y SOFÍA ZAVALA, saludos a sus respectivas familias…

Rocío Ruiz Reyes, (guapísima)…

Adrián Lagunes Coello y Sofía Zavala, (enamorados)…

Javier y Claudia Cos de Thomas, (matrimonio)…

Muy festejado por su cumpleaños JAVIER THOMAS OBREGÓN, siempre a su lado su esposa CLAUDIA COS DE THOMAS, saludos a sus papis PACO y CARMELITA MALPICA DE COS, así como a MEMO, AMPARITO y OSCAR THOMAS OBREGÓN… Felices y enamorados el abogado JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ y su novia SOFÍA RIGANTI, una joven emprendedora… Un gusto ver tan enamorados a ROCÍO ZIÁURRIZ DE DELGADO y su esposo ALFONSO DELGADO MORALES, saludos a DANTE y TERE MORALES DE DELGADO… Los cumpleañeros de hoy son ROCÍO DE LA MEDINA, PATY VASCONCELOS, GISELA ENRIQUEZ, CARLOS URIBE, TOÑO TORRES, RITA GUERRA, ROCÍO CONTRERAS ABARCA, ELVITZ GUTIÉRREZ y ALEX AVELLA; mañana jueves lo cumplirán MARILÚ BUTLER DE AILLAUD, MARÍA ESTELA SALAS, ELENA RODRÍGUEZ, PABLO REVILLA, ELIZABETH LAGUNES, la tuxpeña ADRIANA ABDELJALEK, CLAUDIA GONZÁLEZ, TABATHA RODRÍGUEZ, MARÍA BRENNER, ÁNGELES DURAZZO y JOSÉ ZARUR; el viernes MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO, YECTZELLI RIVERA, GUILLERMO GASCA ESPERÓN, ROCÍO LANDA, ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS, GRACIELA POO BRINGAS, Dra. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ y CARO DE TORRE; el fin de semana DIANA LUGO y FABIOLA JARAMILLO, a todos muchas felicidades… Síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Uno de los matrimonios que se destacan en el jet set lo forman SÓSTENES y ELSA TAVARES DE BRAVO, saludos a su familia… Muy felicitada por haber egresado con honores de su carrera profesional que cursó en Monterrey, IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, heredera de RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ, presente en este acontecimiento el galanazo de IVETTE, JAIME HOMS ALONSO…

Sofía Riganti y Javier Aillaud Rodríguez, (pareja)…

Alfonso y Rocío Ziáurriz de Delgado, (enamorados)…

Sóstenes y Elsa Tavares de Bravo, (disfrutando)…

Raúl e Ivette Sansores de Velázquez con Ivette Velázquez Sansores, (graduada)…

Están invitando este próximo 28 de mayo a vestir todos de blanco, la SCJN no se toca… El SALSA FEST arranca este 1 de junio con artistas de corte internacional, estarán la orquesta GUAYACÁN, ALBERTO BARROS, LUIS ENRIQUE, OSCAR DE LEÓN y la orquesta ADOLESCENTE en el Salsodromo de Boca del Río, culminará el 3 de junio… La feria ganadera de YLANG con poca afluencia, no le hicieron publicidad, le recomendamos que asista y vea la calidad de ANIMALES que hay… La elección de los Reyes del Carnaval; el 28 se elegirá a la Reina Infantil, el 29 al Rey de la Alegría y el 30 a la soberana, hay mucha expectación para ver cómo será la elección ya que en esta ocasión será por un jurado… Cumplió 3 añitos CHRISTOPHER USLA y se lo festejaron primeramente con una misa en donde fue presentado ante la virgen, después con bonito fiestón en donde estuvieron presentes su mami DALÍN USLA, así como sus abuelos, amigos y familiares más allegados… PAULA VÉLEZ de las jóvenes que se destacan en el jet set… La noticia que dio la vuelta al medio futbolístico fue porque YERI MUA puso en redes sociales que quiere comprar a los TIBURONES y regresarlos al puerto, creo sinceramente que no tiene idea de lo que es tener un equipo de fútbol de primera división, pero bueno, dicen por ahí se vale soñar… VERACRUZ sigue siendo nota nacional, desgraciadamente NEGATIVA, una tristeza para un estado que lo tiene todo… ESTHER ABASCAL VECI una nena encantadora y baila flamenco… Noticia de última hora, se eliminará el REPECHAJE, 6 equipos irán directo a la liguilla y 2 equipos pelearán su clasificación para estar en los 8 mejores… La comida de los martes excelente… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…