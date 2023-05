CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está en semifinales y enfrentarán a las CHIVAS primeramente en el estadio AKRON y después en el estadio Azteca, en la otra semifinal el súper líder MONTERREY jugará vs TIGRES universitarios, primero en el volcán y luego en casa, el clásico del norte , como verán las semifinales estarán al rojo vivo …ayer jugaron en la Champions el MILÁN vs MILÁN, y hoy juegan en Inglaterra el MANCHESTER CITY vs REAL MADRID, quién estará en la gran final acompañando al INTER de MILÁN, hoy lo sabremos… En el béisbol de la liga mexicana, un gustazo saludar a BERNARDO PASQUEL, salió muy contento del BETO ÁVILA con el triunfo del glorioso en el tercero de la serie por uno a 0, primera serie ganada en casa; el ÁGUILA está jugando en YUCATÁN vs leones, hoy el segundo de la serie, después partirá a Guadalajara para jugar con los mariachis el fin de semana, después estarán jugando vs el UNIÓN LAGUNA y cerrarán gira con los TECOLOTES de los dos laredos de PEPE TOÑO MANSUR, regresan al nido el 30 de mayo vs DIABLOS rojos del MÉXICO…. La afición está respondiendo al gran esfuerzo que está realizando DON BERNARDO PASQUEL… Un gustazo saludar a PEDRO ROMERO con DANIEL ORTIZ, siempre alegres y disfrutando de los CHOCHOLAZOS, gracias como siempre por sus atenciones… Cumplió años ALICIA MUGUIRA MARENCO y lo festejó en compañía de sus amistades allá en la ciudad de los 30 caballeros, se la pasaron increíble, saludos a PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN, está preparando ya la boda de su heredera…

ADRIANA ABASCAL destacándose en el jet set internacional, en la foto con su heredero DIEGO VILLALONGA ABASCAL, todo un galanazo… Uno de los matrimonios jóvenes que se destacan en el jet set veracruzano lo forman OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, saludos a ELLAN… Cumplió años ALENA CAMIÑA AARUN y estuvo muy festejada por sus papis y familiares, muchas felicidades, saludos a sus abuelos… GERRY y GABY VILABOA DE CEBALLOS felices con su matrimonio, están festejando un aniversario más… MAKITO YÁÑEZ HERNÁNDEZ con su trofeo de campeón, su equipo CF PALMEIRAS quedó campeón en la COPA MAZATLÁN, felicidades a todos… Todo un éxito la reunión desayuno de la ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE VERACRUZ que preside RODOLFO HERRERA, estuvieron presentes VIOLETA PACHECO, OSCAR PEDRO, ARACELY BAIZABAL, RAÚL DÍAZ CRUZ así como nuestros compañeros periodistas MIGUEL NOVOA, JORGE OLIVA, ALFONSO NANNI, WENCESLAO FUENTES, JOSÉFINA LUGO, VÍCTOR MEDINA PIÑA, JOEL SORIANO, HUGO GALLARDO, LUZ MARÍA JEREZ, RAÚL ZAMORANO y muchos más, todos profesionales de la comunicación… MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS disfrutó de paradisiaco viaje de graduación por el vecino país del norte, se la pasó increíble en compañía de sus compañeros de estudios… Se casó por la vía civil ANA GABY VALTIERRA REYNA con su galanazo ALEJANDRO JIMÉNEZ MORA, presentes sus padres y familiares más allegadas… RAMÓN POO GIL y su esposa cumplieron años de casados y los siguen festejando, saludos a su familia…

Mandamos saludos a NINFA BLASI, se dejó ver en compañía de TERESA MENDOZA, MÓNICA ACASTENCO, GLORIA LÓPEZ y PATRICIA VÁZQUEZ, disfrutaron del pintoresco Barrio de La Huaca… LUCÍA LAGUNES ROMERO, heredera de ANTONINO y ROXANA ROMERO DE LAGUNES, guapísima, saludos a VALENTINA… SANTIAGO ROMERO RODRÍGUEZ un nene encantador, saludos a sus papis y sus abuelos GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ… RODOLFO y LUMI RUIZ DE MÁRQUEZ están en espera de su primer bebé, los más felices TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, enhorabuena… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son MAR REGUEIRO DE BASURTO, RICARDO RUIZ MALPICA y JANET FERNÁNDEZ; mañana jueves JOSÉ CARLOS POO GIL, PANCHO ZAMUDIO MAASBERG, RAÚL CASTRO CHACUR, CARRIE FERNÁNDEZ, GERARDO TEJERO, RICARDO FERNÁNDEZ, PILI MABARAK y MARISOL MARTÍNEZ DE URRETA; el viernes MARIANA VÁZQUEZ, RIGEL DEL MORAL, TERESA CORTÉS, PAULA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS ABONCE GORDILLO, REYNA GONZÁLEZ, PATY GASTEASORO DE VARELA, ANTONIO PELLÓN, FERNANDO PAZOS GÓMEZ y FALLITO KAYSER VIVES; el fin de semana ARELI SAGO, ARMANDO SAÑUDO, DAVID DE LEÓN, AROMI OSUNA, MÓNICA MENDOZA, ALLAN MEDICI, BLANCA OROPESA e IGOR ROJÍ, a todos muchas felicidades… Ya viene el torneo de pesca del sábalo de plata…

A fin de mes la elección de los Reyes del Carnaval de VERACRUZ… Este 1 de junio los 40 años de Telever, habrá sorpresas… El domingo, festejo de cumpleaños de ALENA CAMIÑA AARUN, saludos a sus papis, tíos y abuelos… ROMEO SANTOS estará en VERACRUZ… Del 19 de mayo al 4 de junio arranca la feria ganadera de YLANG YLANG… ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN está por este puerto jarocho, mi cuñado HUGO FONSECA y mi suegrita GUILLE CASTELLANOS llegarán en breve… LUIS MIGUEL este 12 de diciembre ya salieron los precios… Por CANCÚN mi querida GORDITA AHUED MALPICA en compañía de la gorda CALZADA, LETY CORONEL, ANA MARTINEZ POO, la negrita GALÍ MALPICA y ANGELICA RAMÍREZ DE MANTECÓN, se la están pasando de lujo… Los operadores de los transportistas cansados de los malos tratos para ingresar al recinto portuario, se manifestaron pacíficamente y cerraron las dos vías de acceso y salida, el trato es pésimo y la organización muy mala de ASIPONA y aduana… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…