CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! SERGIO CHEKO PÉREZ realizó extraordinaria carrera en MIAMI y quedó en un segundo lugar detrás de su compañero MAX VERSTAPPEN que salió en la novena posición y se llevó el triunfo, llegó a 32 triunfos y 82 Podiums; el tercero fue para el español ALONSO, RED BULLS en primerísimo lugar y sus pilotos haciendo el uno-dos en 5 fechas; la próxima será en IMOLA Italia del 19 al 21 de mayo… En el repechaje, TOLUCA enfrentará a TIGRES universitarios el primero en el volcán, así como SANTOS vs MONTERREY, en la sultana del norte; SAN LUIS, que eliminó a un LEÓN desdibujado, enfrentará en cuartos de final al AMÉRICA en San Luis Potosí, y las CHIVAS enfrentarán al ATLAS en el Jalisco; arrancan este 10 y 11 de mayo… En la CHAMPIONS ayer jugaron REAL MADRID vs MANCHESTER CITY, y hoy jugarán MILÁN vs INTERNAZIONALE de MILÁN, la vuelta el 16 y el 17 de mayo… En el béisbol mexicano, el ÁGUILA de VERACRUZ perdió la serie en LEÓN y hoy está jugando el segundo de la serie con los PERICOS de PUEBLA, allá en la Angelópolis; el 12 de mayo regresarán al nido vs los GUERREROS de OAXACA… Viene la continuación de la copa de las naciones y la copa de oro, MÉXICO tiene que demostrar su superioridad a USA… Hoy un día muy importante para todos, el día en que festejamos a nuestras queridas mamis, los que todavía la tienen apapáchenla, disfrútenla; los que ya no la tenemos hagamos oración, porque en el cielo habrá fiesta, muchas felicidades para todas; hoy los CHOCHOLAZOS están dedicados a las reinas del hogar, saludos a ESPERANZA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, su esposo PAUL PIMENTEL SPINOLA le tiene preparadas muchas sorpresas en compañía de sus herederas DANY, COTY, MICHELLE y PAULA PIMENTEL GONZÁLEZ…

Esperanza González de Pimentel con Coty, Michelle y Paula Pimentel González.

Jacqueline Fonseca de Gómez, Dra. Guille Castellanos y Adriana Fonseca de Calderón.

Adrián Lagunes Coello y Lenny Coello de Hernández.

Valeria Sánchez Rojí de Díaz con José Eduardo y Marcelo Díaz Sánchez.

Romina Díaz de García con Martina y Andrés García Díaz.

Hoy comeremos con mi suegrita la DRA. DOÑA GUILLE CASTELLANOS en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, desde la capital del país le habló su hijo HUGO FONSECA CASTELLANOS, así como desde Los Ángeles recibió llamada de IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN… LENY COELLO DE HERNÁNDEZ muy felicitada y festejada por su esposo ROGELIO HERNÁNDEZ, así como por sus hijos MARCO y ADRIÁN LAGUNES COELLO… VALERIA SÁNCHEZ ROJÍ DE DÍAZ muy contenta en compañía de sus herederos JOSÉ EDUARDO y MARCELO DIAZ SÁNCHEZ ROJÍ, saludos a EDUARDO DÍAZ, así como a los abuelos SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ… ENRIQUE y ROMINA DÍAZ DE GARCÍA también tendrán festejo por el día de las madres con sus herederos MARTINA y ANDRÉS GARCÍA DÍAZ… SUSA OGANDO DE CAMIÑA ya instalada en VENTOSELO, su esposo DON ELIGIO CAMIÑA la alcanzara en breve, desayunamos con él, nos comentó que hará un viaje al Pacífico, Querétaro y el caribe en plan de trabajo, y de ahí rumbo a la madre patria… EMMA CUETO DE ÁLVAREZ estará hoy muy festejada por sus hijas BELEM , FABY y ALE, así como por sus nueras NENA MORFÍN, KARLA MANICA y ALE HERNÁNDEZ, saludos a sus esposos, aprovechó para saludar a MANOLO, ANGELO y RAFAEL ÁLVAREZ CUETO, con ellos MIGUELÓN LAJUD, GUSTAVO CABADA y GERARDO POO… JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL hoy dedicará el día a su esposa MELINA RIVERA DE DE UNANUE junto con su heredera AITANA DE UNANUE RIVERA… ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ presente en compañía de su heredera ROMINA, los más felices los abuelos el DR. ROMÁN GARZÓN LOYO y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN… CARLOS y SABRINA ZÁRATE DE ROBLES de festejo en compañía de sus hijos PAULA y MARCELO ROBLES ZÁRATE… SARAITH FERNÁNDEZ DE SANTIAGO feliz y enamorada de su esposo EDWIN SANTIAGO, sus herederos ELIAN y XIMENA SANTIAGO FERNÁNDEZ felices allá en su natal Tierra Blanca…

Emma Cueto de Álvarez con sus hijas y nueras.

Melina Rivera de De Unanue y Aitana De Unanue Rivera.

Romina Garzón Rodríguez con Romina Garzón.

Carlos y Sabrina Zárate de Robles con Paula y Marcelo Robles Zárate.

BERTHA ROSALÍA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED muy felicitada por sus hijos BERTHA, KARIME y JORGITO AHUED MALPICA, desde el cielo recibió bendiciones de ELSA, así como de sus nietos y amistades más allegadas… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ súper chambeadores, saludos a su heredera MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, están felices con la llegada de ANA LUCÍA, heredera de MARIO y GISELA LINARES DE DÍAZ y desde Brasil MARTHA recibió llamada de sus hijos ODIRLEY y MARTHA… El CP. ALBERTO PÉREZ KURI y PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI estarán de festejos con sus hijos JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ-ACASUSO, saludos a NICOLÁS y NATALIA, que cumplió dos añitos recientemente, los más felices TITO y su esposa MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ-ACASUSO… ROSALÍA MALPICA DE RUIZ estará muy festejada por sus hijos y nueras, así como por su esposo el Arq. MANOLO RUIZ ORTIZ, saludos a JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ, sus bebés JAIME y HANNA… También CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES sus hijas estarán presentes encabezadas por ROCÍO, IVETTE, BEATRIZ y LETY SANSORES GARCÍA… Fue pedida en matrimonio NATHALIA ROMANO GARCÍA por su galanazo JUAN PABLO URDAPILLETA, saludos a sus papis BERNARDO y MARIGER GARCÍA DE ROMANO; la fecha de la boda quedó fijada para el 21 de octubre del año en curso en la CDMX, felicidades…. El famoso TUCAN disfrutó del Gran Premio de MIAMI… Los cumpleañeros de hoy son NERY MARTÍNEZ, ANA GÓMEZ, CINDY DE LA ROSA, LIZETTE MARTÍNEZ, TITA RINCÓN, VÍCTOR JÁCOME, hoy lo cumpliría el CP. VÍCTOR AUGUSTO GARDOQUI ZURITA, descanse en paz; JESÚS OCEGUERA, el magistrado JOSÉ SUERO, ANA OCEJO, LUIS ENRIQUE GAMEZ y ERASTO GARCÍA TRIANA, el famoso CHICO SAMBA; mañana lo cumplirán JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, ADRIANA AGUILERA, YAMIL GONZÁLEZ, GRECIA HERRERA, LUPITA MENDOZA, NIDIA MUÑIZ, IRENE VERA, JOSÉ ANTONIO MENDOZA, ANGELICA BARQUÍN, YELARI FERTO, ANA GABY OFARREL, RICARDO GUTIÉRREZ DE VELASCO, MARLENNE RUIZ, FABIOLA MERODIO BREMONT; el viernes LEIDI ARANDA, los gemelos CHARA y JEAN PAUL MANSUR BELTRÁN, TOÑO VARELA, MAGUIE GARCÍA FRANYUTTI, ESBEYDI MARTÍNEZ, GUSTAVO CABADA ESCALERA, MARÍA ELENA BERNARD, HÉCTOR CÁRDENAS, ESVEYDI ROMERO, MÓNICA OROZCO, YASMIN SOSA FARÍAS y GERMÁN CASTILLO; el fin de semana SERGIO MABARAK PALACIOS, MARÍA GÓMEZ, ANGIE TELLO, MAI IBARRA, JUDITH GONZÁLEZ, JULIÁN MAÑUECO, PALMIRA CELESTE ÁLVAREZ, JACQUELINE MORENO, ALFREDO LÓPEZ, CARLOS FLORES, ISA RODRÍGUEZ, CLAUDINE THOMAS MEUNIER, MARIANA BARRÍA, CHERY BRAVO DE DE LA MAZA y MALÚ VIDAL, a todos muchas felicidades… Le entregaron anillo de compromiso a la cordobesa PAULINA LAVÍN MUGUIRA en reunión familiar, la entrega la realizó su galanazo JAVIER MUÑOZ LAZAGA, los más felices JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN…

Saraith Fernández de Santiago con Elián y Ximena Santiago Fernández.

Bertha Malpica de Ahued con Bertha, Karime y Jorge Ahued Malpica.

Martha Lagunas de Álvarez y Mía Álvarez Lagunas.

Miranda Álvarez de Pérez, Alberto y Pilar Acasuso de Pérez Kuri, Juan Bosco y Judith Zepeda de Pérez Acasuso con Nicolás y Natalia Pérez Acasuso Zepeda.

Jaime y Denise Graham de Ruiz con Jaime y Hanna Ruiz Graham.

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Del 25 al 27 de mayo el 58avo Torneo de Pesca del SÁBALO de PLATA dedicado a RICARDO DIEZ DESCHAMPS, habrá premios en efectivo… Del 1 al 3 de junio el SALSA FEST con elenco multiestelar en el salsodromo de Boca del Río… A fin de mes la elección de los Reyes del Carnaval 2023… La feria ganadera de YLANG YLANG también arranca en este fin de mes… MIJARES se presentó en el WTC en un concierto sensacional… Ya viene el día del maestro… Tremendos calores en estos días en esta zona conurbada… Saludos a los arquitectos RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO, están muy enamorados… El CANELO un gran campeón, el boxeador mexicano es un verdadero ídolo, más de 60 mil personas abarrotaron el estadio AKRON… Mi compa MAKO YÁÑEZ ayer estuvo en el Santiago Bernabéu en la CHAMPIONS, se la pasaron increíble… Ganaron las ROJAS a las azules de XALAPA en el basquetbol, iban perdiendo y vinieron de atrás…. Estos son los candidatos al reinado del Carnaval de VERACRUZ 2023: Para rey están inscritos ISRAEL LUCÍO RODRÍGUEZ, distintivo GUINDA; MANUEL ALBERTO LÓPEZ URDAPILLETA, distintivo AZUL; JULIO CÉSAR GARCÍA VARGAS, distintivo PLATA; FELIPE LUIS HERNÁNDEZ CAMPOS, distintivo BLANCO; JOHAN DARÍO GARCÍA LÓPEZ, distintivo MORADO; NELLO ÁNGEL VILLAMAR CARRILLO, distintivo VERDE; BRIAN ALEJANDRO RUIZ VEGA, distintivo DORADO; las que se inscribieron para ser reinas: CECILIA MARYELY MORA FLORES, distintivo AZUL; GÉNESIS VERA FERNÁNDEZ, distintivo VERDE; ANGÉLICA MORFÍN ESTRADA, distintivo DORADO; PAMELA AQUINO JOACHÍN, distintivo ROSA, y PAOLA ITZEL CÁRDENAS HERNÁNDEZ, distintivo ROJO; para Reina Infantil: DANIELA DEL ROCIO RIVERA, distintivo ROSA; VALENTINA MORALES CABALLERO, distintivo DORADO; SOFÍA AMAIRANI ESCOBAR ARGÜELLES, distintivo BLANCO; el Rey Infantil es PATRICIO SAMUEL VELOZ CAMACHO, Pato I; la elección será el 28, 29 y 30 de mayo, gracias al POLLO PÉREZ FRAGA por la información…. CHINA creciendo rápidamente su economía, está inundando al mundo con sus productos a precios muy por debajo de occidente… Saludos a INÉS MEDINA su programa de salsa creciendo… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…