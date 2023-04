CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El ambiente beisbolero está impresionante, el ÁGUILA DE VERACRUZ dando partidazos, aunque se perdió la primera serie; el público salió contento con la respuesta de los emplumados, un diez a MATÍAS CARRILLO, el equipo está jugando en CAMPECHE y el fin de semana vienen los OLMECAS de Tabasco, por cierto, ayer estuve en la inauguración del parque centenario de béisbol en Villahermosa, gracias a MAKO YÁÑEZ por la invitación, pude saludar al gobernador de ese estado el CAP. MANUEL MERINO, fiel aficionado al béisbol; ambientazo en el juego inaugural… En el fútbol mexicano los resultados del pasado domingo, TOLUCA empató en casa con BRAVOS de Juárez y SANTOS fue sorprendido en casa por QUERÉTARO y los vencieron 2 a 0, la última jornada arranca este próximo viernes, PUEBLA recibiendo a XOLOS de Tijuana, así como BRAVOS de Juárez enfrentándose a AMÉRICA; el sábado el ATLÉTICO SAN LUIS recibe al ATLAS, así como MONTERREY recibe a PUMAS, las CHIVAS reciben al MAZATLÁN y CRUZ AZUL se enfrentará al SANTOS laguna; el próximo domingo hay tres partidos, TOLUCA vs NECAXA, QUERÉTARO va vs PACHUCA y cierra la jornada LEÓN vs TIGRES universitarios, duelo de felinos, así la última jornada del fútbol mexicano… Las semifinales de la CHAMPIONS el 9 y 10 de mayo, la película de NIKE buenísima se las recomiendo… Festejando el cumpleaños de la Sra. MARICARMEN IBÁÑEZ DE ARELLANO encontramos a JESSICA ARELLANO DE MANSUR, MARLENNE ARELLANO DE CASTELLANOS y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, se la pasaron de maravilla en New York, una experiencia inolvidable, saludos a sus respectivos esposos…

Gissel Arellano de Pazos, Maricarmen Ibáñez de Arellano, Jessica Arellano de Mansur y Marlenne Arellano de Castellanos, (familia)…

Jorge Reyes Peralta con Paulina Reyes de Levet, Paulina y Neto Levet Reyes, (feliz cumpleaños abuelo)…

Manuel y Anahí de Velasco, (la pareja del momento)…

Antonio y Ramón Chedraui Eguia con Guillermo Fernández Rionda, (buenos amigos)…

Siguen los buenos comentarios de la inauguración del béisbol de la liga mexicana en el BETO ÁVILA, muchas gracias a BERNARDO PASQUEL, en la foto con excelentes amigos, MANOLO FERNÁNDEZ CHEDRAUI hizo viaje especial desde la CDMX, con ellos TONY y GOYO CHEDRAUI BOLADO… El abogado JORGE REYES PERALTA muy festejado por su cumpleaños, saludos a su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA, cumplieron recientemente 44 años de feliz matrimonio, saludos a PAULINA REYES DE LEVET, sus herederos PAULINA y NETITO LEVET REYES creciendo rapidísimo… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL disfrutando vacaciones por el caribe mexicano en compañía de toda la familia… El senador MANUEL VELASCO disfrutó del deporte ecuestre en compañía de su esposa ANAHÍ, por ahí estaban los hermanos TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, estaban en compañía de GUILLERMO FERNÁNDEZ RIONDA… Hoy reunión del puro, un gran anfitrión será JULIO ALCAZAR REYES, por ahí estaré CHOCHOLEANDO; mañana desayunaremos con ROBERTO AHUED, saludos a su bonita familia… CARLOS y MARÍA TRESS DE RAMOS, matrimonio muy querido en esta zona conurbada, un gustazo saludarlos en los grandes eventos de la ciudad de los 30 caballeros… Saludos especiales para JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN… Saludé a HÉCTOR YUNES LANDA en compañía de su esposa VERÓNICA DE YUNES… VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, el famoso golden boy del béisbol mexicano, lo salude en compañía del zurdo ALFREDO ORTIZ, destacado beisbolista veracruzano, ambos le dieron suerte al ÁGUILA…. LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ y FER HILLMAN ROBLES felices y enamorados… Saludos a RAFAEL AIZA YUNES siempre fiel a los CHOCHOLAZOS… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW…

Carlos y María Tress de Ramos, (matrimonio)…

Juan y Paulina Muguira de Lavin, (matrimonio cordobés)…

Héctor y Verónica de Yunes, (disfrutando)…

Los cumpleañeros de hoy son CRISTINNE RODRÍGUEZ SORDO, CARLOS CUESTA, KARINA CASTRO, ANGELINA CALZADA MANGE y DR. CHUCHO CRISTO; mañana jueves DENISSE ORTIZ, MERCEDES GUERRA, ISABEL MOYA, ALEJANDRA RUIZ, CARLOS GALLO, TAMARA SEDAS DE GARCÍA, JORGE EMILIO DAGDUG AHUED y CELIA BELTRÁN; el viernes LETY CORONEL, JAN LAGUNES, MARGARITA CANSECO, TIT BERISTAIN DE LA PEÑA, KAREN LOIS GARCÍA, PALOMA GÓMEZ ESTANDÍA y TONY HANNA GRAYEB; el fin de semana AMIRA RUIZ, ANA CADENA, ESMERALDA OROZCO, CARLOS VALDOVINOS, BYRON BARRANCO, KAREN MARTÍNEZ, DANY FUENTE, LILI ALMENDRA y MANUEL MURO, a todos muchas felicidades… Un saludo al abogado CARLOS PAZ, gracias por los puros Sihuapan Monyaz de San Andrés Tuxtla, enhorabuena para LOLITA CAMPOS PARRA… La salud del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR un asunto de seguridad nacional, no se vale por un lado que se oculte la verdad y por el otro que algunos periodistas y la gran mayoría de gente inventen cosas, la especulación no es nada bueno para el país, ojalá regrese sano y salvo, gozando de buena salud, porque de lo contrario no quiero ni imaginarme el caos político que entraría nuestra República, AMLO es un verdadero líder moral de muchos mexicanos… DANY GUTIÉRREZ NOGUEZ cada vez más guapa y enamorada, su relación va viento en popa enhorabuena… EUGENIA ACOSTA una veracruzana guapísima como su mami… Fue pedida en matrimonio MIRANDA TIBURCIO por su galanazo RAÚL USCANGA, los más felices sus papis… RENATA SANDRIA disfrutando sus vacaciones, saludos a su bonita familia… IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN disfrutando los CHOCHOLAZOS… MARTHA BRIANO impresionante su belleza… Saludos a LUIS ÁNGEL BRAVO… FERNANDO PADILLA FARFAN un excelente padre de sus herederos… El día 1 de junio, el día de la Marina, es el cumpleaños de JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO y TELEVER cumple 40 años al aire de informar veraz y objetivamente… Increíble que en el aeropuerto internacional de VERACRUZ no exista una rampa especial para discapacitados, que les sirve para descender del avión, la atleta para olímpica estadounidense KAYLA WOPUTZ tuvo que bajar a sentones la escalinata, oso mayúsculo para nuestro puerto jarocho, lo peor es que lo grabaron y tuvo cobertura nacional, la nota se hizo viral y una vergüenza para ASUR… El equipo RACING MERIDA haciendo extraordinario papel en la copa del rey felicidades… Ya hay un consejo consultivo para el centro histórico de Veracruz, una excelente idea de la alcadesa PATY LOBEIRA DE YUNES, ojalá y los que fueron nombrados se pongan a trabajar y no sea nada más para la foto, hay mucho trabajo por realizar en el centro histórico porteño… El CARNAVAL viento en popa, vienen las elecciones de los reyes, se va poner bueno… Saludos a JAVI AILLAUD y a su novia SOFÍA RIGANTI…

Vicente Pérez Avella y Alfredo Ortiz, (amigos)…

Mako Yáñez, Adán Augusto López Hernández y Ana Herrera de Yáñez, (en Veracruz)…

Luis Gutiérrez Gómez y Fer Hillman Robles, (pareja)…

Rafael Aiza Yunes muy bien acompañado, (pareja)…

Ya viene el día del trabajo, un aniversario más de la batalla de Puebla, el día de las madres y el día del maestro, después la feria Ganadera, el salsa fest, nuestro CARNAVAL y las fiestas de Santa Ana, pura fiesta en los meses de mayo, junio y julio en VERACRUZ… LUIS MIGUEL en VERACRUZ el 12 de diciembre… MIJARES estará este 6 de mayo y la Sonora SANTANERA y YAHIR cantándole a las madres este 13 de mayo… FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA un feliz matrimonio, saludos a su heredera MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ, aprovecho para saludar a MARGARITA DÍAZ VEGA DE RODRÍGUEZ, recordamos siempre con mucho cariño a GERARDO RODRÍGUEZ LENZ, descanse en paz… Ratísimo de no ver a mi querida sobrina SALME VICTORIA CARLO AHUED… OSCAR DE LEÓN, ALBERTO BARROS, LUIS ENRIQUE, RAY RUIZ, orquesta GUAYACÁN, WILLY COLON y varios más estarán en el Salsa FEST en Boca del Río del 1 al 3 de junio… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…