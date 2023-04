CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El fútbol mexicano está cerrando muy fuerte, quedan solo dos jornadas y puede haber cambios en la tabla de clasificación; por lo pronto les comento los resultados del pasado domingo: PUMAS goleó a un TOLUCA que no sintió lo duro sino lo tupido, 3 a 1 fue el marcador para los universitarios; QUERÉTARO y TIGRES universitarios empataron a 0 goles en gris partido, y cerró la jornada MONTERREY perdiendo 2 a 1 con SANTOS de la laguna, los rayados hilvanaron su segunda derrota al hilo; sigue la jornada 16 y arranca mañana jueves TIGRES vs PUEBLA, el viernes NECAXA recibe a ATLAS, MAZATLÁN recibe a MONTERREY y XOLOS reciben al LEÓN; el sábado 22 de abril PACHUCA recibe al ATLÉTICO San LUIS, CHIVAS DE GUADALAJARA va contra CRUZ AZUL, y AMÉRICA jugará en casa vs PUMAS del turco MOHAMED; el domingo hay dos partidos, TOLUCA vs JUÁREZ, cierran la jornada SANTOS vs QUERÉTARO… JULIO URIAS perdió lo invicto con los DODGERS, ahora está en tres ganados un perdido… En la CHAMPIONS ayer arrancaron los partidos de vuelta entre REAL MADRID visitando al CHELSEA, y el NAPOLI al MILÁN; hoy juegan BAYERN MÚNICH vs MANCHESTER CITY, y el INTERNAZIONALE DE MILÁN vs el BENFICA… Este viernes se canta el play Ball en el parque deportivo BETO ÁVILA con estadio muy cambiado para beneplácito de los aficionados, el juego inaugural es contra los TOROS de TIJUANA, apoyemos al ÁGUILA de VERACRUZ que está cumpliendo 120 años de historia, es posible que tengamos en este puerto al LIC. VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, quien fuera directivo de este gran equipo, así como a varios más; gracias a BERNARDO PASQUEL por sus atenciones…

Sin mucha publicidad y con un auditorio BENITO JUÁREZ, medio remodelado al parecer, arrancará la liga de baloncesto en este puerto, ojalá hayan logrado conjuntar un equipo competitivo para brindar el espectáculo que los veracruzanos, que pagan un boleto, esperan ver y que en verdad responda la afición asistiendo los partidos… Hoy juega nuestra SELECCIÓN MEXICANA vs USA en Arizona con un calor infernal, es partido amistoso previo a lo que vendrá en la copa de las naciones y la copa de oro, hay que ganarle a los gringos y recuperar el liderazgo que hemos perdido en la CONCACAF… Bellísimas las gemelas EMILY y CHRISTELLE THOMAS DE LASTRA, saludos a TOÑO LASTRA FACES… Bonita boda de ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI se realizó en una hacienda de Guadalajara, estuvieron presentes veracruzanos que pusieron un ambiente especial… FERNANDO CERVANTES y ENRIQUE ÁLVAREZ, los captamos el fin de Semana Santa disfrutando de los CHOCHOLAZOS, saludos a sus respectivas familias… De los jóvenes galanes de las nuevas generaciones se destacan JOSÉ CARLOS POO BRINGAS, se dejó ver en compañía de SEBASTIÁN ROMANO, DANIEL ACOSTA, LALO MORALES y SANTIAGO CORONEL, se la pasaron de lujo en las pasadas vacaciones de Semana Santa… Guapísima jovencita es BELÉN ZÁRRAGA ABASCAL, saludos a sus papis y familiares… HÉCTOR MAROÑO LÓPEZ feliz con la llegada de sus nietos, felicidades… XAVI DE LA MATA LEDESMA destacándose en el campeonato nacional de tenis de mesa realizado en la CDMX, compitió en la cuarta fuerza y novatos 2023, en la foto con su entrenadora ANDREA FERNÁNDEZ VILLEGAS y otro jugador, JUAN JOSÉ JIMÉNEZ, saludos… CLAUDINE CASTAGNE THOMAS luciendo espectacular en sus múltiples despedidas de soltera, con ella su mami CLAUDINE THOMAS MEUNIER, enviamos saludos al papá de la futura desposada ARTURO CASTAGNE COUTURIER…

Un gusto saludar a LUPITA FERNÁNDEZ VALLE en compañía de sus herederos FERNANDO e IVANNA PAZ FERNÁNDEZ… FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, destacado galeno veracruzano de las Cuenca del Papaloapan, lo cáptamos de viaje por Londres en compañía de dos de sus herederos, su esposa ELIZABETH ZAMBRANO visitó a su familia en ECUADOR… COSI AILLAUD y TRICIA VECI ÁVILA engalanan este CHOCHOLAZO jarocho… FERNANDA SEDANO disfrutó vacaciones por el enigmático Egipto… Una de las parejas que se destacan en el jet set veracruzano la forman ALE CADENA y TOÑO TOCA… Muy guapa en reciente evento social vimos a ELISA LÓPEZ PARDAVILA… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son CARLOS ALBERTO SILICEO BARZANA, LIDIA MAITRET, LILIA SALDAÑA, CÉSAR MATEOS, LILÍ MÉNDEZ, ALEX VERA, ELMER ROBLES PÉREZ DE LEÓN, MICHELLE VELA y MIREYA VILLALOBOS; mañana jueves MARCOS MIRANDA, mejor conocido como MARMIKO; IDALIA GONZÁLEZ DE BUENO, ROSY HOBART ÁNGULO, JAVIER ORTIZ, ISIS PÉREZ DE LEÓN, GABY BARRAZA, CINTHIA PÉREZ FERNÁNDEZ, IRMA AGUILAR DE ORTIZ y ESTEFANÍA COBOS; el viernes JORGE ELIZALDE, CLAUDIA KEGEL, SHEILA DOMÍNGUEZ, BETO DOMÍNGUEZ, ERIKA VICUÑA, LUPITA LARRAÑAGA, ANGELICA LAZQUIR, LIZETTE FENTANÉS, ROSY VIDRIO, PATY MELO, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ y MARICARMEN BLANCO CORS; el fin de semana RAQUEL RAMÍREZ, JAIME RUIZ MALPICA, ABRIL ABAUNZA, ADRIANA ALDEJALEK, GERALDINE FERRARI , DANIELA GONZÁLEZ KEGEL, MARTHA ANDRADE, YEYO SILVA, ALEJANDRO BARBABOSA, GERARDO VECI SALGADO, MANUEL ÁLVAREZ BARROSO y GERARDO HALLAT, a todos muchas felicidades… MAYTE ABELLA hará su primera comunión este fin de semana… Saludos a JOSÉ MANUEL CAMIÑA 01 Racing, ahora incursionará en el mundo del automovilismo, su esposa FER AARUN DE CAMIÑA disfrutó con su heredera ALENA CAMIÑA AARUN de la CDMX, así como de su abue SUSA OGANDO DE CAMIÑA… Vienen los festejos ganaderos, esperemos sea como las ferias de antaño…

Muy festejado mi suegro el DR. HUGO FONSECA LÓPEZ por su cumpleaños, presente familiares y amistades más allegadas, desde Los Ángeles recibió llamada de su heredera ADRIANA y de su esposo IKER CALDERÓN, así como de la CDMX de su hijo HUGO FONSECA CASTELLANOS, hubo pastel y bocadillos, presentes mi querida JACQUELINE y mi suegra GUILLE CASTELLANOS, la pasamos muy bien, saludos a la prima LETY… La alcaldesa de Veracruz, PATY LOBEIRA DE YUNES, va con todo en la rehabilitación del centro histórico del puerto, un gran acierto… REBECA ARÉVALO REVA guapísima y emprendedora… EMILIO VEGA disfrutando a lo máximo Colombia… Hoy será entregada la medalla BELISARIO DOMÍNGUEZ a la escritora ELENA PONIATOWSKA, la medalla será entregada por el secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ… La comida de los martes espectacular como siempre y con muy buena convocatoria… MAKITO YÁÑEZ, por su gran desempeño, estará becado unos meses en las fuerzas infantiles del RAYO VALLECANO, felicidades y saludos a sus papis que están muy orgullosos de su heredero… Saludos a CHARITO MENÉNDEZ DE LARA, siempre puntual me manda la frase del día, saludos a sus herederos… LILÍ SÁNCHEZ DE RUIZ muy activa al frente de Asociación GILBERTO delegación Veracruz – Boca del Río… MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ disfrutando vacaciones… Saludos a MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, tendrá evento el 29 de abril en el Museo Naval… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…